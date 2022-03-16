厄瓜多尔增加了 1,066 例新的 covid-19 病例，在疫情中累积了 850,765 例

基多，3月15日，厄瓜多尔公共卫生部在其最新的每日报告中称，周二增加了1,066例新的covid-19病例，在疫情期间累积了850,765例阳性病例。 累计和确认死于covid-19的记录达到25,158人（比周一增加4例），此外还有10,196例 “可能” 死于该疾病，共有35,354例死亡。 首府基多的安第斯省皮钦查省感染人数最多，有312,470例阳性，比周一的记录多576例；其次是瓜亚斯海岸，其首府瓜亚基尔，有133,271例（增加51例）。 然后是马纳比（54,651）、埃尔奥罗（49,000）、阿苏艾（40,907）、洛哈（33,127）、因巴布拉（29,049）、通古拉瓦（26,494）、科托帕希（17,795）、洛斯里奥斯（17,208）和圣多明各德洛斯察奇拉斯（16,684）等省)。 关于各州或市的情况，报告指出，基多是厄瓜多尔受covid-19影响最严重的城市，在大流行期间感染了288,731例（比周一增加了494例），其次是瓜亚基尔，有98,910例（增加了43例）。 后来，昆卡（31,911）、马查拉（25,646）、洛哈（22,383）、安巴托（20,180）、波托维耶霍（17,184）、伊巴拉（16,352）和圣多明各（14,726）等城市出现了。 厄瓜多尔针对covid-19的疫苗接种计划的每日报告（截止日期为3月14日）指出，已经使用了32,710,303种疫苗，其中14,260,753种疫苗对应于第一剂，13,656,578种用于第二次接种，4,792,972种用于增援。 在申请的疫苗总数中，16,039,461种来自中国制药公司Sinovac，9,825,201种来自美国辉瑞公司，6,238,356种来自英国阿斯利康公司。 同样，接种的583,729种疫苗对应于中国的CanSino，一次施用，也可以作为加强剂注射。首席 fa/fgg/cpy