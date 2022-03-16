厄瓜多尔增加了 1,066 例新的 Covid-19 病例，在疫情中累积了 850,765 例病例。

厄瓜多尔公共卫生部在其最新的每日报告中称，3月15日，基多周二增加了1,066例新的 COVID-19 病例，在疫情期间累积了850,765例阳性结果。 来自covid-19的累计和确认死亡记录达到25,158人（比周一增加4人），该疾病 “可能” 死亡10,196人，共有35,354人死亡。 首府基多的安第斯皮钦查省的感染人数最多，有312,470例阳性病例，比周一的记录多576人。其次是瓜亚基尔的瓜亚基尔海岸，有133,271人（增加51人）。 然后是马纳比（54,651）、埃尔奥罗（49,000）、阿苏艾（40,907）、罗莎（33,127）、因巴布拉（29,049）、通古拉·华（26,494）、科托帕希（17,795）、洛斯里奥斯（17,208）、圣多明各德洛斯查西利亚斯（16,684）。 关于州或地方政府的情况，根据该报告，基多是厄瓜多尔受covid-19影响最严重的城市，在大流行期间感染了288,731例（比周一增加了494例），瓜亚基尔有98,910人（多43人）人（增加43人）。 后来，昆卡（31,911）、马查拉（25,646）、洛哈（22,383）、安巴托（20,180）、波托维耶霍（17,184）、伊巴拉（16,352）和圣多明各（14,726）等城市出现了。 根据厄瓜多尔针对covid-19的疫苗接种计划的每日报告，已使用了32,710,303种疫苗，这些疫苗在3月14日之前已停产，其中14,260,753种对应于第一剂，13,656,578种对应于第二次应用，4,792,972对应于增援。 在申请的疫苗总数中，16,039,461种来自中国制药公司Sinobac，9,825,201种来自美国辉瑞公司，6,238,356种来自英国阿斯利康公司。 同样，在接种疫苗的疫苗中，有583,729种与中国CanSino相对应，后者也可以在单次应用中作为增强剂注射。