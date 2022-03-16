在1928年的一次汽车旅行中，阿根廷一家人在旅行22年后返回家园。

1928年在五大洲行驶了362,000公里之后，Zapp家族坚信 “人性是美好的”，最终在阿根廷达到顶峰，这是22年前开始的旅行冒险。

位于阿根廷和乌拉圭边境的瓜莱瓜伊丘市是周日抵达布宜诺斯艾利斯市中心的著名纪念碑方尖碑之前的最后一站，由坎德拉里亚和赫尔曼·扎夫于 2000 年 1 月 25 日离开。他们带着来自世界各地的四个少年回来。

“情绪非常复杂。我们结束我们的梦想，或者更确切地说，实现梦想。好消息是我们活着。下一步是什么？有成千上万的变化和数千种选择。”赫尔曼向法新社解释说，他在53岁时已经梦想着这次乘帆船环游世界。

坎德拉里亚开始旅程时才 29 岁。51岁时，他说：“一切都比我想象的要好。我们发现的是人。

一位与102个国家会面的女士说：“人们很棒，人性令人难以置信。”他说：“由于冲突或战争，我们不得不改变方向。”

-汽车 “开门器”-

他们结婚6年，有一份 “好工作”。他们会在布宜诺斯艾利斯的郊区盖房子，最终成为一个家庭。他们想要孩子，但他们首先想旅行。这就是阿拉斯加徒步旅行的开始。

坎德拉里亚浮现在脑海中，一辆 1928 年的发动机和油漆有缺陷的汽车 Graham-Paige 说：“我还没开始”。

“汽车没有最好的座椅或坐垫，也没有空调。这是一辆需要保持警惕的汽车。虽然不舒服，但很不错，对于 “打开大门” 的城市、泥土和沙子都有好处，” 赫尔曼很兴奋。

22岁时，他们只使用了8套轮胎，并开了两个发动机开口。

“如果我有零公里的四轮驱动车，它就不存在了，这个地方比他外出时更漂亮，” 赫尔曼对他的四个孩子在屋顶上开车去露营时睡觉的地方感到兴奋。

在路上，19岁的潘帕（Pampa）和出生于阿根廷的16岁的Tehue（Tehue）带着头两个孩子扩展了汽车。他们将它们切成两半，然后增加了40厘米和一个座位。

因此，他为 14 年前出生在加拿大的帕洛玛做准备，小袋鼠在 12 年前抵达澳大利亚。

现在，狗蒂蒙（Timon）和猫哈库纳（Hakuna）最近在巴西逗留期间加入了行列，由于2020年的电晕大流行，他们陷入困境。

防水布从车顶上掉下来，为父母睡觉的车内提供了隐私。行李箱被移到炉子上，发动机可以煮鸡蛋和香肠或加热水。衣物和餐具都放在座位下面。像蜗牛一样，这辆旧车已经被用作家庭住宅多年了。

“这是一栋小房子，但它有一个巨大的花园，里面有海滩、山脉和湖泊。如果你不喜欢这个风景，你可以改变它。”尸体说，赫尔曼是个玩笑，“一个环游世界的家庭”。

总的来说，Zapps呆在家里。他们估计有2,000个家庭收到了它们。“人性太神奇了，” 坎德拉里亚对她得到的团结感到兴奋。“很多人帮助了我们，因为我们是梦想的一部分。”

但这不只是一朵玫瑰。在旅途中，赫尔曼在得了疟疾、禽流感、非洲的埃博拉病毒和中美洲的登革热时前往亚洲。

赫尔曼说：“我们摆脱了冠状病毒，进入了一场毁灭性的战争。”如果我们等待正确的时机，总会有理由不实现我们的梦想。”

-像梅西和教皇一样的阿根廷-

在 Gualeguaichu 的街道上，角与格雷厄姆-佩奇的通道相遇。老爷车爱好者想拍照。有些人买了《捉住梦想》一书，Zapps 在其中谈论他们的经历。他们说，这是重要的收入来源，因为到目前为止已售出100,000本。

世界各地的其他 “开门者” 是明星莱昂内尔·梅西和教皇弗朗西斯。因为他们是阿根廷人。他们甚至拜访了他们，感谢他们并带来了一本书。

这一切都始于没有手机或 GPS 的六个月旅行，只有 4,000 美元。到达阿拉斯加花了4年时间，我儿子乘船回到阿根廷环游全国。然后是非洲、大洋洲、亚洲和欧洲。

他们触摸了珠穆朗玛峰，在亚洲尝试了 balut（改良鸭蛋），在纳米比亚与辛巴舞共舞，进入埃及的图坦卡蒙墓，航行了许多海洋。

对于孩子们来说，参加远程课程和上幼儿园是第一手的经历。在阿根廷，一所面对面的学校正在等待。

帕洛玛说：“我最想要的是结交很多朋友。”

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