毒品骡子：利用贫穷妇女向巴塔哥尼亚运送可卡因的反常系统

上周五下午，出生于巴拉圭的 21岁妇女M.F是孩子的母亲，开车抵达利尼尔斯汽车站。她 被一个也出生在巴拉圭的51岁的J.R男子开车带到那里。

M.F 紧张地下了车。我必须登上电线。您的目的地：前往内乌肯的圣马丁德洛斯安第斯。当时，由 Jorge Rodríguez 法官为首的莫龙第二联邦法院的命令，国家省贩毒处的一个小组截获了他们。因此，他们征用了该名妇女的背包，找到了他们想要的东西： 1,044公斤可卡因 。但是那个女人根本不是调查的焦点，而是把她带到那里的那个男人。J.R. 的名字被当局保留，以免影响调查，一年多以前，联邦司法系统追踪了他的名字。他们之所以在找他，是因为近年来在毒品行业中有一个肮脏的举动，这是一个沉默不变的举动：把贫穷的妇女送到巴塔哥尼亚是运送可卡因的骡子。

因此，两人都被逮捕了。卢加诺别墅、梅洛和埃斯特万·埃切维里亚以及罗萨里奥市发生了与此案有关的突袭行动，另外两人被捕。四名被告拒绝在调查此案的法院秘书洛雷娜·雷诺索面前作证。

受害者的贫困以及照顾孩子是阴谋的决定性因素。”我们认为，她们之所以使用妇女，是因为她们的状况极为必要。我十天前也去过同样的旅行，” 该案的一名侦探告诉 Infobae。

Liniers 航站楼被绑架的部分物品

对J.R的调查始于2021年4月，此前法官收到匿名投诉。首先，调查人员跟踪了嫌疑人，没有发现将他与贩毒联系起来的证据。因此，侦探们要求他的手机进行干预。在那里，J.R在布宜诺斯艾利斯地区的卢加诺别墅和罗萨里奥（Rosario）之间维持的联系网络揭晓，罗萨里奥（Rosario）是他在那里获得毒品然后在该国南部出售毒品的地方。

“他们分别购买了商品，然后用骡子乘公共汽车将其运往南方。实际上，关于最后一批被拦截的文章， 他们谈到了将其从内乌肯运送到乌斯怀亚。 当女孩到达时，她必须更换手机中的 SIM 卡，” 该案的一位消息人士说。

但是，贩毒者将可卡因带到巴塔哥尼亚不仅仅是一个孤立的事件，而是历史逻辑：利用妇女的脆弱性，把它当作骡子，把 “包裹” 送到目的地而不会弄脏她们的手。

联邦调查表明，在该国该地区开展业务的组织在巴霍弗洛雷斯的1-11-14别墅以及蒙特塞拉特，圣特尔莫或巴拉卡斯等不同社区都提供了贩运者作为库存积累的物质。由 J.R 领导的乐队在卢加诺、conurbano 和罗萨里奥的不同地点也有批发商。

县在其中一次突袭中。

要做到这一点，骡子系统是基本的。在脆弱的情况下，帮派在压力下收容妇女。 除非研究人员事先知道骡子的存在，否则很难发现陆路运输 。另一方面，这不只是关于女性。来自 Yerba Brava 的前歌手克里斯蒂安·埃斯皮诺萨的案子于 2019 年 4 月在 Aeroparque 被捕根据Tribunales的消息来源，按照这种逻辑，他的肚子里分布了将近一公斤的体重，他们的生殖器被陷害了。

多米尼加贩运者正在这一领域加强。2018 年 9 月，经过九个月的调查，联邦警察解散了由四名多米尼加人和一名在丘布特和圣克鲁斯活动的哥伦比亚人组成的 “加勒比乐队”。他们在从联邦首都抵达里瓦达维亚海军准将城的手提箱中发现了将近七公斤可卡因。

2016年5月9日，在丘布特的Arroyo Verde工厂，一名来自多米尼加共和国圣多明各的跨性别女人，她自己是一名理发师，当一只禁毒狗在前往里瓦达维亚海军准将城的路上用唐·奥托公司的手机闻到钱包的味道时，身上倒下了三公斤半可卡因。他说这个包不是他的，而是属于他在帕特里西奥斯公园的一家酒吧遇见的 “同胞”，如果他把它交给奥利维亚卡莱塔的 “另一个同胞”，他将向他支付10,000 比索。他的手机被没收和检查。一位联系人写信给他：“我在等 3K，发生了什么事，告诉我。”她于 2018年4月13日被里瓦达维亚海军准将城联邦口头法院判处五年徒刑。在判决中，他们使用了他的姓氏，这是司法系统对他的残酷行为。

更多物品在突袭中被劫持。

一个具有象征意义的案例是胡安娜·德·埃维塔城。2019 年 3 月 4 日，PSA 在豪尔赫·纽伯里水上乐园的登机前区域感受到了这种感觉。他有一张乘坐阿根廷航空公司 1850 航班去圣克鲁斯省里约加耶戈斯机场的门票：他们把裤子放下来，发现他的内衣里有将近半公斤的可卡因。紧张地出汗，她标记了一个在登机区穿着刺绣毛衣的男人：负责在整个旅程中守卫她的人。最近几天他们通过短信进行了交流，胡安娜和那个人。“我准备好了，” 他在离开之前写信给她。他们乘坐同一辆汽车，一辆大众 Pointer 抵达 Aeroparque。

胡安娜由第七联邦法院院长塞巴斯蒂安·卡萨内洛法官审判，但没有审前拘留。过了一会儿，卡萨内罗于2020年6月13日签署了解雇令，免除了她的责任。地方法官明白她别无选择，她 是受害者。

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