德拉克洛瓦与自然的模棱两可的关系

巴黎，3月16日，欧仁·德拉克洛瓦（Eugène Delacroix）宣称自己是历史事件的伟大画家，并将他的风景或动物构图降级为背景，正如他的 “领导人的自由” 所见证的那样。巴黎的展览现在正在恢复，以探索他的创作过程。 从这个星期三到6月27日，在博物馆和以前的作坊中安装的 “德拉克洛瓦与自然” 将这位法国画家（1798-1863）与一个被认为不那么高尚的话题联系起来，但仍然显示出他喜欢的联系。 “像那一代的许多艺术家，浪漫主义者一样，他对自然有一种特殊的感觉。他喜欢走路、画动物和制作山水画，但矛盾的是，他在笔记本上写的这么多散步很少来自他的作品，他向 EFE 解释了这一点。 这样，它迫使诸如老虎，狮子或马之类的动物表现出热情，凶猛，运动，并且预备草图 “非常准确”，但是在最后的画面中，想象力以完全扭曲的下巴或不切实际的解剖结构而占上风。 该展览在过去曾是餐厅、工作室、客厅或房间的房间里展出，展示了从以前的作品到最终作品的所有内容，例如 “La mer vue des hauteurs de Dieppe” 或 “étude de deux tiger”（1831 年）。 第一个是在1852-1858年左右创建的诺曼村的宁静海景，是为自己做的，没有展示出来，第二个是作为一项研究提出的，“因为主题是动物”，但它完全完成了他的历史创作的大幅面。 1857年底，德拉克洛瓦搬到巴黎 “Rive Gauche” 的房子里，死在那里。尽管他在租房，但他获得了在花园里建造车间的许可，他的调色板和旧刷子仍然存在。 灵感对象 这位画家喜欢在首都南部尚普罗赛的别墅或位于该国中部贝里地区的朋友乔治·桑德的别墅里沉思自然、大海和风景。植物和动物是他无限兴趣的源泉，但这种激情被融入其中转化为更相关的绘画，或者几乎总是被用作研究对象。 “他从未停止过对工作、绘画、树枝或树形的思考，他的作品背景中经常出现树木、植物和动物。这是他脑海中一直存在的东西。”警察局说。 德拉克洛瓦出生于巴黎郊区的夏伦顿-圣莫里斯（Charenton-Saint-Maurice）的外交家庭，他也强调了在没有旅行精神的情况下开始一段伟大旅程的悖论，这种旅行精神在他的作品上留下了印记。 在那个动作中，他看到的一些动物被描绘在他的画作中，有时它们的记忆会扭曲它们的真实外观或使它们更接近家养版本的动物，例如老虎脸略带猫科动物的情况。 他对可靠的表示不感兴趣，因此他没有以这些物体的直接姿势画画。他从事来自各种来源的作品的真正智力作品，例如他自己的工作室或他敬佩的艺术家的作品，例如鲁本斯。 他强调了这次展览：“他展出的风景通常是提高角色价值的基金，” 他回忆说，他从未作为职业生涯中已经缺乏的生活的主角展示过风景。 玛莎·加德