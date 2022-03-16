7 月 11 日，古巴法院起诉了另外 17 名抗议者

据人权捍卫组织Justicia 11J报道，古巴马坦萨斯省的一家法院于本周二在7月11日的一次史无前例的示威活动中开始起诉17名囚犯，并要求判处长达9年的徒刑。

该组织在其 Facebook 页面上报道说：“今天早上，对来自卡德纳斯（该市）的 17 人的审判始于马坦萨斯的公共残疾、蔑视和冒犯罪。”

被告中有28岁女子拉扎拉·卡伦尼亚·冈萨雷斯（Lazara KareniaGonzález），她的逮捕记录在7月11日以来在社交媒体上流传的视频中，该视频显示了她是如何被警察强迫服从的。

1 月 25 日，古巴政府报告说，7 月份有 790 人因抗议活动而被起诉，其中包括 55 名 18 岁以下的人。到目前为止，另有172人被定罪。

2021年7月11日和12日，在岛上近50个城市中，数千人在 “我们饿了” 和 “自由” 的喊叫声中走上街头，一人丧生，数十人受伤。

11J 司法部迄今已登记了1,442名囚犯，其中756人仍在监狱中。69名被监禁的抗议者是12至20岁的年轻人。

据该组织称，已有518人受到审判，有些人被指控煽动犯罪，要求判处25年以上徒刑，迄今已有199人被判刑。

LP/DGA