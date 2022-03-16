Box Challenge：伽玛队的费尔南达和欧米茄的 Padre Torvik 首次被淘汰

3月15日，The Box Challenge举办了一个充满细微差别的夜晚。这是因为在剧集开始时，Alpha参与者在前一天晚上举行了一场胜利的庆祝活动，另一支队伍的两名成员参加了活动。凯文·弗洛雷斯（Kevin Florez）演奏了几首他的chamfeta歌曲，使化妆舞会栩栩如生。

在伽玛团队的三名成员发生了令人愉快的事情之后，他们受到了Alpha House参与者的惩罚，这一惩罚包括Maleja与Skirla和Leticiano彻底改变了发型。

受失败者影响最大的人是具有挑战性的人。因为她提醒姐姐自己得了癌症，并要求她捐出头发为家人做假发，所以她在剪发前后都没有停止哭泣。

“我把它剪下来是为了给姐姐做假发...我爱你，姐姐，几年前我在街上爬得很高。今天，我想成为哥伦比亚年轻人和我们家庭化疗的榜样。

来自 Gamma 的 Maleja 因为脱发并要求姐姐做假发而受到惩罚。

作为胜利的一部分，阿尔法通过选择两名在同一天面临死亡挑战的囚犯遇到了被淘汰出局的前两名囚犯。是托维奇神父和纳蒂神父是欧米茄团队的一员，陪同已经在肩膀上穿着背心的六个人。

纳蒂神父和托尔维克神父因挑战死亡而判处他们的背心。

在这一集的挑战 “盒子” 中，引起我注意的另一个方面是利兹断手即将离开，而在确认欧米茄期间被移走的斯蒂芬妮又进入了。在整个节目中，惊喜仍在继续，这是观众选择的Alpha成员他是第一个从他的团队中赢取800万比索的人。

最后，轮到挑战淘汰了前两名参与者，测试如下：

四名被判刑的人放下梯子下降到一楼，在沙滩上，他们找到了通往隧道的平衡台阶，必须克服，他们发现了一个嘴里有绳梯的结构，放了一根杆，然后稍微推动了悬挂隧道中的重量。

在赛道的尽头，他们发现了另一个金属结构，里面有不同的重量，他们爬出垂直隧道，然后由于已经克服的同样障碍物而回到了比赛的开始。在那里，他们找到了一个平衡系统，他们必须在没有重量的情况下放置重量用钩子掉到地上。

托尔维克神父和费尔南达神父输掉的死亡挑战竞技场。参与者之间的竞争非常激烈。它取自活的卡拉科尔运河。

托维奇神父的告别感动了安德里亚·塞尔纳（Andrea Serna），他差点为离开而流下了眼泪，以提醒他的母亲，他是比赛的主要推动力。

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“曾经有一段时间我想放弃...挑战背后的原因是，对于疯狂的事情，我必须长时间坚持上帝，因为我记得妈妈和妈妈都很坚强。别走，我请你陪伴她完成她的过程。”托尔维克神父在离开之前告诉了他。

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