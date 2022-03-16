Billie Eilish、Lis Nas X 和奥利维亚·罗德里戈将在 2022 年格莱美颁奖典礼上演出

洛杉矶（美国）3月15日，该组织在周二的一份声明中表示，获得2022年格莱美奖提名的比利·埃利什，Lil Nas X，奥利维亚·罗德里戈，杰克·哈洛和奥斯本兄弟将在第64届颁奖晚会上进行音乐表演。 其他音乐家也将参加这场演出，他们也是不同类别的奖项的候选人，例如布兰迪·卡莱尔（Brandi Carlile），韩国乐队防弹少年团（Brandi Carlile）以及其他在4月3日之前尚未确认的艺术家，届时将颁发这些享有盛誉的音乐奖。 Billie Eilish、Lil Nas X 和 Olivia Rodrigo 参加了最相关的类别，即年度专辑的竞争，而兄弟奥斯本乐队则在乡村类型中获得了多次提名。 就其本身而言，防弹少年团正在申请以歌曲 “Butter” 赢得最佳流行乐团歌曲的认可，而布兰迪·卡莱尔（Brandi Carlile）渴望赢得与艾丽西亚·凯斯（Alicia Keys）一起演出的 “A Beautiful Noise” 年度歌曲的格莱美奖。 在因疫情而于1月推迟之后，今年的格莱美颁奖典礼将在美国拉斯维加斯的米高梅大花园竞技场举行，而不是在洛杉矶的斯台普斯中心举行，并将由喜剧演员特雷弗·诺亚（Trevor Noah）主持。首席 gac/bpm/cpy