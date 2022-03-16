拜登面临取消可能驱逐移民的卫生法规的压力

随着党派相关问题的减少，美国总统拜登面临着取消可能以疫情为幌子驱逐移民的卫生标准的压力。

上周末，美国疾病控制与预防中心（CDC）宣布，允许移民驱逐出境的健康标准（称为第42条）不再适用于无人陪伴的未成年人，也不适用于成年人和家庭。

美国海关和边境保护局周二报告说，美国移民官员在2月份暂停了164,973人通过美墨边境的通行，比1月份增加了7％。

其中，有91,513人（55％）根据第42条被驱逐出境，主要来自墨西哥和中美洲。

前共和党总统唐纳德·特朗普提出的健康标准允许将声称患有 COVID-19 的移民驱逐出境。

但是，根据美国疾病预防控制中心的数据，美国每天的COVID-19 病例数约为700万例，而1月中旬为700万例，超过80％的5岁以上人群接种了一种或多种冠状病毒疫苗。

这就是为什么四位主要民主党人表示，他们对政府维持第 42 章的决定感到 “失望” 的原因。

参议员查克·舒默（查克·舒默）、参议院外交总统鲍勃·梅嫩德斯、参议员科里·布克和参议员亚历克斯·帕迪拉揭露了有未成年子女的家庭。他们要求在周六的驱逐出境中犯下 “错误”。骚扰和酷刑。

他在一份声明中说：“不幸的是，该组织（CDC）继续推动这项严格的边境政策的广泛应用，并反对从疫情中恢复的压倒性表现，” 他在一份声明中说，“恢复边境的人类安全。”

-共和党的影子-

移民防卫机构也反对这一规则。

性别与难民研究中心法律主任布莱恩·普奇说：“第 42 条关于关闭寻求庇护者大门的政策是非法的，没有实际依据（...），它可以防止疫情。不，他们说他们受到了公共卫生专家的很多批评。

“拜登拒绝这项政策，并且（...）我们已经在边境恢复了庇护程序。”

那么，为什么总统不会大幅下台呢？

乔·拜登呼吁为数百万移民制定 “更加人性化” 的移民政策和公民身份途径。在3月初向国会发表的讲话中，他再次呼吁 “一劳永逸” 地进行移民改革，但他不愿废除第42章可能是由于多种因素。

根据11月中期选举几个月后进行的一项调查，该研究所移民政策分析师杰西卡·波尔特表示，民主党总统可能会失去对该国的控制。(MPI)

他说：“如果政府宣布第 42 条，它将至少暂时增加越境的可能性。”

当政府已经批评了这条战线并在法庭上发现 “共和党领导的国家将挑战这一规则的终结” 时，美国研究中心的一位专家表示，与政府的其他变化一样，“共和党人已经不复存在了。”比方说，在政治上不可能提供 “弹药”。

波特还有另一个假设：实际上，拜登希望在取消当前的限制策略之前制定新的边境策略。

“备选边境管制系统（.）证明管理层维持管制（...）