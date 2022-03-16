孟加拉国恢复对交错发生的纺织品悲剧的审判

Azad Majunder 孟加拉国达卡周三恢复了对拉纳广场悲剧负责者的审判听证会。拉纳广场是一家巨大的纺织综合体，于2013年倒塌，造成1,130人死亡，2500多人受伤，在过去五年中连续中断，降低了受害者的希望正义。 2013年4月24日，该大楼的8层倒塌，影响了主要在该大楼经营的五家纺织厂的工人，以及客户中拥有约30个国际服装品牌的工人。 幸存者之一是贾基亚·阿克特。建筑物倒塌时，贾基亚·阿克特在一家六层楼的商店工作，但如果没有后果，他无法避免灾难。 “我在这次事件中幸存下来，但现在我每天都活着，因为我的健康状况不佳，我无法做太多工作。”他感叹了 Efe。 除了这种不稳定的新生活之外，由于过去五年来审判的持续拖延，还增加了辞职，但这位女士祝贺说，也许随着司法的重新开放，她终于可以和那个毁了她生命的人在一起。 连续停机超过5年 在1月底收集了原告的证词后，在法院对房产所有者索赫尔·拉纳（Sohel Rana）和其他 35 人提起诉讼五年后，本周三恢复了审判听证会。 该争议于2016年9月18日举行了首次听证会，但自那时以来，由于各种程序原因，争议一再被推迟，这是一个月前的最后一次。 当时，Rana Plaza的业主和主要被告被推迟，因为当局无法将他们从监狱带到法院。 此前，问题是由于 “两名被告收到了上级法院的停职令” 这一事实。首席检察官谢赫·赫马耶特·侯赛因向埃菲解释说，在不等待这两个人的情况得到解决的情况下，“现在法院已决定进行司法诉讼。” 另一位检察官沙姆苏尔·拉赫曼说，最初，被告人数较多，但停职令和包括拉娜父亲在内的三人的死亡使这一数字降至36人。 在被告中，只有拉娜目前在监狱里，他还在等待其他未决案件的解决。 拉娜在2017年因非法财产被判处3年徒刑。 在这种情况下，检察官办公室保证他可以证明所谓的谋杀案，声称他只获得了建造四层楼的建筑的许可，并且 “隐瞒了获得八层楼建筑批准的信息”。 拉赫曼说：“他这样做时完全意识到建筑物的地基无法承受八层楼的负担。”拉赫曼指出，其他人被指控参与 “批准” 该项目。 惩戒性惩罚 劳工权利活动家欢迎恢复对购物中心老板的审判的举动。 孟加拉国工人团结中心执行主任卡尔波纳·阿克特说：“目击者，线索，关于这一事件的一切都非常清楚，以至于看到它花了太长时间令人惊讶。” “如果没有政治支持，审判早就开始了。到目前为止，我们一定已经看到了惩罚。尽管如此，我们希望受到惩戒性的惩罚，这样任何人都无法如此忽视工人的安全问题。”他补充说。 首都达卡附近的工业城市萨巴尔发生倒塌事故后，当局花了三个星期才从现场清除碎片并收回尸体。 孟加拉国政府、外国公司、国际组织和服装厂老板根据悲剧采取了不同的措施。提高了最低工资，修订了劳动法，加强了工厂控制，以确保建筑物的安全。 非营利组织孟加拉国行动援助组织在2019年进行的一项调查发现，51％的悲剧幸存者由于身体或精神创伤仍无法工作。 纺织品占孟加拉国出口的近82％，在2020-2021财年达到380亿美元。最高 cancer-hbc-igr/mont/ah （照片）（视频）