巴多萨保持了双重梦想，已经进入了印第安维尔斯四分之一决赛

洛杉矶（美国），3月15日宝拉·巴多萨（Paula Badosa）在印第安维尔斯双打的梦想仍然存在。在2021年加州沙漠锦标赛中加冕之后，这位西班牙人本周二稳步前进，在击败厄瓜多尔加拿大人莱拉·费尔南德斯之后，她获得了进入四分之一决赛的资格。 从头到尾都非常稳定，在WTA排名中排名第七的巴多萨在一小时42分钟内以6-4的双打击败了世界排名第21的费尔南德斯。 巴多萨是唯一赢得印第安维尔斯冠军的西班牙人，他在去年至今年的本次锦标赛中连续九次获胜，他将在周四的四分之一决赛中面对俄罗斯选手维罗妮卡·库德梅托娃和捷克马克塔·冯德鲁索娃之间的十字架冠军。 传奇的玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃是印第安维尔斯唯一一位连续两次获胜的网球运动员（1990年和1991年）。 在第三轮击败同胞萨拉·索里贝斯·托尔莫之后，巴多萨周二在印第安维尔斯中心球场与只有 19 岁的莱拉·费尔南德斯对峙，但他在 2021 年进入美国公开赛决赛后引起轰动。 巴多萨从赛道后面非常安全地开始，坚决确保发球。 西班牙人很快就给费尔南德斯的服务带来了麻烦，他的比赛非常大胆而丰富多彩，但也犯了错误。 加拿大人从 “突破” 中救了四个球，但在第五次她的挫折落到了网上，巴多萨控制了比赛（4-3）。 费尔南德斯立即做出了反应，也打破了巴多萨的发球，但是西班牙人在一个宏伟的右翼越过拐角处（5-4）之后，以新的 “休息” 做出了回应，但没有浪费时间。 巴多萨终于打进了第一盘，他的发球和右手占据了主导地位（首次发球赢得的积分为81％）。 对于巴多萨来说，这张照片看起来非常不错，因为在2022年他赢得了第一盘的全部11场比赛。 但是，费尔南德斯在第二盘比赛中站稳脚跟，对巴多萨的攻击力要强得多，巴多萨唯一但整晚都是双重失误（总共7次）。 这场比赛水平很高，在第二盘开始时经历了最激动人心的阶段之一，两位网球运动员都毫不犹豫地交换了打击。 巴多萨咬紧牙关，解决了两个 “破发” 球，但他的时刻是 0-40 赞成，记分牌上有 2-2。 费尔南德斯（Fernández）对竞争对手的可靠性越来越沮丧，她连续赢了三分，似乎已经摆脱了困境，但最终以新的挫折让步（3-2）。 在风向她有利的情况下，巴多萨展示了她最好的网球，以强大的力量拆除了费尔南德斯的最后一站，并出色地拿出了四分之一的门票，并提醒她在印第安维尔斯的所有对手，冠军后卫渴望在2022年重演。首席 dvp/cav