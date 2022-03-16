一名无证件的谋杀无罪释放者对拥有枪支表示认罪。

洛杉矶，3月15日，美国司法部报道，一名墨西哥无证件男子因在前总统唐纳德·特朗普政府中引起移民争议的谋杀案而被判无罪释放，他犯有拥有联邦枪支的罪行。 现年 51 岁的何塞·加西亚·扎拉特周一对两起非法持有枪支的案件表示认罪，该事件涉及凯特·斯坦勒于 2015 年 7 月 1 日在加利福尼亚州旧金山的一个码头死亡。 加西亚·扎拉特（Garcia Zarate）五次被驱逐到墨西哥，面对新的驱逐令而被假释。她还因2011年德克萨斯州定罪而被联邦主任释放。 该事件引发了关于移民和庇护城市的全国性辩论，这些城市限制了当地与联邦移民当局的合作，因为墨西哥人在一名年轻女子被枪杀之前被旧金山警方意外释放。 2017年底，旧金山高等法院陪审团宣布加西亚·扎拉特（Garcia Zarate）因包括谋杀在内的几项州指控无罪释放。但是，在他无罪释放后不久，联邦检察官起诉了拥有两件非法武器的罪名。 去年9月，为一名无证件人士辩护的律师要求乔·拜登总统释放他，声称墨西哥目前是前总统特朗普政策的受害者。 在周一联邦法院的一次听证会上，加西亚·扎拉特承认，2015年7月1日，她在旧金山恩巴卡德罗的14号码头，有一把装有8个子弹的半自动手枪。 司法部在一份声明中说，他还说，他是 “当时在美国非法居留的外国人，此前曾被判犯有重罪，包括驱逐出境后非法再入境”。 自2017年以来，在加利福尼亚北区地方法院的文斯·查布里亚（Vince Chabria）法官对墨西哥的智力能力表示担忧之后，联邦政府对非法拥有武器的指控一直悬而未决。 加西亚·扎拉特的判决听证会定于2022年6月6日举行，无证件患者可能被判处长达10年的监禁。 amv/msc