3-0. 阿根廷的苏亚雷斯和乌拉圭 Zazpe 将东方石油公司排名

拉巴斯，3月15日，阿根廷选手法昆多·苏亚雷斯和乌拉圭的莱安德罗·贾斯佩在周二玻利维亚队和南美杯小组赛的决斗中，以3-0战胜了奥连特·彼得罗罗的皇家巴黎。 今晚的胜利是玻利维亚导演欧文·普拉蒂尼·桑切斯率领的第一回合2-3的胜利，在整个记分牌上达到6-2。 受启发的阿根廷人 Ariete 的进球是在第 65 和 84 分钟内实现的，而扎兹佩为今晚在圣克鲁斯的拉蒙· “塔胡奇” · 阿奎莱拉体育场主场比赛的球队打进了第 95 名。 知道第一回合的好处后，奥连特·彼得罗勒罗（Oriente Petrolero）填补了这位中场球员对阵皇家巴黎，后者试图通过长距离传球来挫败对手的进球以寻找前锋。 该行业一半的争议反映在四张黄牌上，厄瓜多尔法官奥古斯托·阿拉贡在上半年表现出缺乏明确的得分机会。 在下半年，情况并没有太大变化，直到苏亚雷斯在65分钟内因皇家帕里（Royal Pari）开局时出错而经历了一场艰难的私人比赛后开设了一个账户。 “房地产” 教练胡利奥·巴尔迪维索（Julio Baldivieso）决定加强进攻，在那次尝试中，对手利用球场中心的缺口挑起了反击，苏亚雷斯完成了84分钟。 随着皇家巴黎的投降，奥连特·彼得罗勒罗有时间为击败守门员丹尼尔·巴卡的扎兹佩·希瑟献上恩典。 -技术表： 3.东方石油：威尔逊·奎诺内斯；马克西米利亚诺·克尔、塞巴斯蒂安·阿尔瓦雷斯、莱安德罗·贾斯佩、卡洛斯·罗卡；胡安·里维拉（m.54，米格尔·里奥斯）、丹尼尔·罗哈斯（m.60，胡安·梅尔卡多）、维克多·多雷戈、里卡多·桑多瓦尔（m.73，何塞·韦德西奥），赫克托·桑切斯（73 米，雨果·罗哈斯）；帕昆多·苏亚雷斯。 教练：欧文·桑切斯。 0. 皇家公园：丹尼尔·巴卡；埃斯特万·奥尔帕诺、吉默·查士丁尼、罗伯托·卢久拉加（25 岁，杰斐逊·维雷拉）、马文·贝扎拉诺；伊曼纽尔·阿莫罗索、何塞·查韦斯（m.67，约翰·佩雷斯）、埃尔南·罗德里格斯（m.46，约翰·加西亚）；罗兰多·布莱克斯·伯恩（m.63，米格尔·安赫尔·穆里略）还有吉尔伯特·阿尔瓦雷斯。 教练：胡利奥·塞萨尔·巴尔迪维索。 进球数：1-0，m.65：法昆多·苏亚雷斯。2-0，m.84：法昆多·苏亚雷斯。3-0，m.95：莱安德罗·贾斯佩。 裁判：厄瓜多尔人奥古斯托·阿拉尔孔告诫里维拉、贾斯蒂尼亚诺、桑切斯、维雷拉和奥尔帕诺。 案例：南美俱乐部杯第一阶段的第二回合在圣克鲁斯的拉蒙·阿奎莱拉体育场举行。 gr/car