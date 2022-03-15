对通货膨胀的 “战争”：在没有计划的情况下，政府分析了防止价格飙升的孤立措施

阿尔贝托·费尔南德斯总统用军事比喻来标记 “战争” 的开始，指的是定价。从下周五开始，遏制通货膨胀的政策将在4.7％之后继续。2月份录得的通货膨胀指数高于预期。与总统讲话的语气相同，政府在遏制通货膨胀方面的措施和法规有限。轻巧，例如与企业家签订的各种协议，是有可能增加某些农产品和其他 “技术” 的出口关税，这是与国际货币基金组织达成的协议的一部分（例如，提高比索利率）。

假设国际价格冲击会对内部价值产生直接影响，经济团队仍在努力衡量国际价格冲击对粮食和能源的影响。第一个受害者是源自小麦和玉米的产品，根据官方诊断，该产品同时显示出显着增长。这场战争是在过去三周在乌克兰开始的。到今年年底，由于冬季最苛刻的月份进口天然气成本上涨，将出现冲击波。

在国际上，这种破坏性情景质疑了与国际货币基金组织的谅解备忘录中已经记录的一些声明，该备忘录将来将在参议院进行讨论，并将在下周一债务数小时后获得基金组织理事会的批准。今年的目标通胀预期为38-48％，远低于私营部门的预期和分析截止日期。根据一些分析师的说法，前两个月的年通货膨胀率（8.8％）意味着案件价格的涨幅将远高于60％。

从下周五开始，总统对与经济治理无关的官方办公室的通货膨胀风险表示 “战争”，是因为议会程序在参议院结束。与国际货币基金组织的协议始于2020年2月，是私募股权持有人，该协议将在未来几年内带来翻页，以及经济路线图，这是弗朗特·德·托多斯政府关于美元债务的全球债务谈判的漫长篇章。

通货膨胀下限为4％，使政府和国际货币基金组织的世界观复杂化。路透社/Mariana Nedelka

一位官员回忆了30年前劳尔·阿方辛经济部副部长阿道夫·卡尼特洛特在下午使用的类似比喻。具有讽刺意味的是，他们评论了总统在办公室里提到的战争。

事实是，已经有几场与失败的通货膨胀作斗争。例如，在FrontToDist订单的两年零几个月中，一些价格冻结计划未能有效遏制缆车的上涨。由于无法建立特定的价格大坝，内贸部更改了订单。政府寻求的最后一种选择是通过出口商与一家超市之间达成的特殊信托协议，该信托基金补贴某些产品（例如石油）的当地价格。这些事件的目的是国际和内部价值观。此类事件的目的是 “分离” 价值观。

在经济部阅读中，这是当前经济管理中遏制通货膨胀的 “最喜欢的” 衡量标准，但据说东欧军事冲突造成的局势改变了情况，迫使我们做出另一种决定。对比很明显。几周前，当乌克兰战争尚未爆发时，经济团队的高级官员断然排除了不触及出口关税的可能性。

在接下来的几周内，内贸部将与大众消费企业进行谈判。4月初，有必要恢复护理价格计划，其中包括一大篮子食物和饮料。在接下来的几周内，谈判将开始确定1300种产品的增长率，1月份的调整为2％。

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与国际货币基金组织的协议包括 “王朝” 观点，例如如何应对通货膨胀，没有美元，货币和财政政策以及调整预期，预计今年的价格上涨幅度在38％至48％之间，他们已经同意该机构的技术人员。即使是与基什内尔主义有关的私人顾问和科学院校也认为，长期经济计划的本质是通货膨胀，并预计利率将高于官方预期的发行。

根据政府发给国会的谅解备忘录，政府和货币基金组织预计，到2024年，通货膨胀水平将升至30％以下。

由前副主任费尔南达·瓦列霍斯（Fernanda Vallejos）拥有的Proyecto Economico研究中心表示：“鉴于1月份的数据显示，2022年剩余11个月的月通胀率不应超过每月3.27％，要实现这一目标，货币规则通货膨胀的增长（国际通货膨胀）和新的关税政策导致通货膨胀上升。

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首席经济学家顾问洛雷娜·乔治说：“即使在通胀目标暴露于国际价格之后，仍有一家公司平衡。他说，如果你看一下今年的数字和对2月份的首次预测，没有进行关税调整，或者已经进入的挂钩的加速提高了约4％，这是今年剩余时间月度通货膨胀的最低水平。”

国务卿古兹曼在上周一至周一之间多次接受了议员和参议员之间的磋商昨天关于该计划向国际货币基金组织提供的预计通货膨胀的可行性。这位官员说：“预期通货膨胀就是一切”，但它为乌克兰战争引起的国际价格冲击可能包括超出预期的情景打开了一扇窗口，特别是在能源成本方面。

古兹曼说：“俄罗斯和乌克兰之间的战争正在阿根廷发生，今天，从与小麦，鸡蛋，牛奶，石油以及消费消费篮子的产品有关的所有商品的价格中可以看出。”“在过去的三周里，对食品价格的影响是显而易见的。该@@ 怎么做并不意味着这些冲击会严重消退，” 古兹曼继续说。

同样，办公厅主任胡安·曼佐尔说，尽管政府使用的工具是通过信托进行私人价格交易的工具，这些信托基金补贴当地价格（例如石油），但 “还有其他类型的措施，例如农业部。有必要采取朱利安·多明格斯（见。暂时关闭出口）被理解为绝对例外的一部分，“总理说，因为乌克兰战争。

本周二，阿尔贝托·费尔南德斯更直接地谈到了价格状况。“每当我相信一切进展顺利时，一切都会变得更加复杂。总统说，当我们认为疫情可以使我们自由发展时，阿根廷的战争以欧洲的形式出现，经济复杂性影响了整个世界。”“最大的复杂问题是，战争引起了争夺粮食的巨大斗争，价格在全球范围内飞涨。“他补充说。

“阿根廷的通货膨胀战始于周五，希望能够在本周澄清债务问题。

2月份的通货膨胀率为4.7％，去年累计52.3％，使月利率高于预期。根据经济部的诊断，价格显示出东欧军事冲突的直接影响。财政部报告说，“这一指标受到乌克兰干旱和冲突导致的国际基本商品价格上涨的影响。”在4天前CPI的最后一个月底。

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