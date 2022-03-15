托利马正在寻找对阵帕特里奥塔斯足球俱乐部的胜利以攀登榜首

主队来自胜利，希望保持积极的连胜纪录，而访客将在最后一次比赛并列之后再次尝试获得三分。

托利马在上一场比赛中以 3-1 击败了 Cortuluá。在过去的 4 场比赛中，他在 2 场比赛中获胜，他在 1 次机会中输了 1 场比赛，在 1 场比赛中均分。

前一

天，帕特里奥塔斯足球俱乐部对阵 La Equidad 的比分为 1-1。在他参加的最后一场比赛中，他赢了2败2平。

Vinotinto y Oro 和 Red 将于明天 18:00（阿根廷时间）进行测量。哥伦比亚第11天的比赛-西甲Betplay 2022将在曼努埃尔·穆里略·托罗体育场举行。

他们在锦标赛中相遇的最后 5 次取得了所有可能的结果。主队累积了3场胜利，而这次访问增加了1场。在 1 场比赛中，他们甚至进入了记分牌。

场地以22分和7场胜利排名第二，而访客达到6个单位，在锦标赛中排名第19。

被任命参加比赛的裁判是埃迪尔森·阿里扎·莫雷诺。

托利马和帕特里奥塔斯足球俱乐部的时间表，取决于国家

阿根廷：下午 6:00

哥伦比亚、墨西哥东部标准时间和秘鲁：下午 4:00

墨西哥 CST 和尼加拉瓜：下午 3:00

墨西哥 MST 和墨西哥太平洋标准时间：下午 2:00

委内瑞拉：下午 5:00

注释和图片来源：DataFactory