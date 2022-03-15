正如他的教练透露的那样，这将是伊根·伯纳尔康复的下一步

最近几天，伊根·伯纳尔（Egan Bernal）在社交网络上发布了一张照片，看到他骑着健身车，这使他在世界各地的数百万追随者感到惊讶。这位哥伦比亚跑步者遭受了差点丧生的事故已经过去了一个半月后，他明确表示，他的康复进展令人满意。

这位 25 岁的自行车手在他的 Twitter 帐户上写道：“猜猜谁又在骑自行车。”“只要有信心，一切皆有可能。我想告诉你，当你真的想要什么东西时，没有什么值得的。” 伊根和你穿着 INEOS Grenadiers 制服摆姿势的照片一起写道。

伯纳尔说，正如他几周前在接受《Semana》杂志采访时解释的那样，他的愿望是 “回到我最好的版本，我有信心，我不知道为什么我能做到，而且我认为它会很快”。

回到滚轮后，Z ipaquireño的体育教练Xabier Artext e提供了有关康复过程下一步的更多信息。正如他在最近接受 “La Gazzetta dello Sport” 采访时解释的那样，Egan 将根据背部的反应来调节锻炼，因为身体的其他部位反应正确。

“伤口已经愈合，所以你可以在游泳池里工作，进行水疗。散步？这主要取决于背部，因为膝盖和臀部都很好，” 他首先说。

“很快你将无法出门，但是，在尽可能符合人体工程学、最舒适的姿势下，你将能够骑着改装过的自行车在房子里骑行。我们正在以正确的措施研发一辆符合人体力学的自行车。我已经订购了这辆自行车，” 他说。

伊根·伯纳尔（Egan Bernal）在接受事故训练后继续从手术中恢复过来。照片：Twitter-伊根·伯纳尔

问题是：Egan 什么时候会重返比赛？答案仍然不确定，但阿特克斯特本人认为，在本赛季结束之前考虑回归并非没有道理：“伊根是一名顶级运动员，他的恢复能力也高于平均水平。我不会拒绝这种可能性，即使没有将其设定为固定的目标。这是一个存在的选择。”

几周前，哥伦比亚康复学院（EC R）的专家治疗师达亚娜·托瓦尔（Dayana T ovar）表示，伊根（Egan）有望恢复自己的身体音调，尽管她估计他将在明年回归。在与身体康复相对应的第一阶段之后，伊根将准备恢复一些锻炼。

“第二阶段是再训练，教练将加入该阶段。在这项工作之后，收集了这个过程的成果，Egan康复的动力，整个康复团队的知识和承诺将至关重要。我们可以在 2023年在世界的道路上看到它。” 他在门户网站 “Colombia.com” 收集的声明中说。'

随着伊根康复的进展，ArkéaSamsic 走廊已经在为他在国际道路上的下一个挑战做准备。在巴黎-尼斯的总积分榜上排名第五，落后于冠军斯洛文尼亚人普里莫兹·罗格利奇3：43英寸之后，内罗透露，他将参加将于3月2 1日至27日在西班牙举行的加泰罗尼亚沃尔塔比赛。

根据Botacense的说法，这条路线适应了其特征，因为它的攀登时间更长：“我希望在这场比赛中保持良好状态。我要感谢所有关注我的人和 Arkéa-Samsic 团队，尤其是那些提供支持的人，” 他说。

让我们记住，金塔纳在 2016年赢得了沃尔特冠军，击败了距离六秒钟的历史悠久的西班牙车手阿尔贝托·孔塔多（Alberto Contador）。登上领奖台的第三名是爱尔兰人丹尼尔·马丁。

奈罗·金塔纳曾是2016年加泰罗尼亚沃尔塔的冠军。照片：efe/Archive

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