“他们说他们闭上了我的嘴，我回答不是”，亚历杭德罗·里亚尼奥在谈到 Polo Polo 的座位时说

波哥大喜剧演员亚历杭德罗·里亚诺（Alejandro Riaño）通过他的Twitter帐户谈到了他与米格尔·波罗几天来的争议。尽管他没有从字面上提及这位新当选的政治家进入众议院，但通过特别限制非洲裔，赋予胡安皮斯·冈萨雷斯（Juanpis González）生命的演员的追随者认为这是对先前发生的事情的回应。3月14日上午，即选举后的第二天，里亚诺分享了一连串的颤音，他保证在投票时他不应该成为辩论的焦点。

“几天前我说过，我会分享我在选举后的想法，现在就这样了。我打开一个话题：我认为选举不是当选者的胜利；选举应该是社区的胜利和为社区工作的责任。如果他们没有得到改变，就没有人赢，什么也不会发生。” Riaño开始说，然后详细介绍了他们对选举的看法。

“我还认为，媒体有责任花几天时间将对政治运动的支持与趋势混为一谈。这很危险，将注意力从真正重要的事情上转移开来（...）媒体和网络用户，例如Twitter，最终向那些不一定代表他们渴望的席位的人免费竞选，” 他继续说。特别是，一些公民回答了这个颤音，他们说，尽管波罗波罗是哥伦比亚非裔人口的一部分，但它并不能正确地代表他们。

“选举季节非常微妙，我们有责任学会说什么是对的。对于那些说他们闭上我的嘴的人，我说不。我不应该成为辩论的焦点，应该是社区，我希望他们不要闭嘴”，他总结道。

亚历杭德罗·里亚诺和米格尔·波罗

应该记住，两者之间的争议是在对里亚尼奥最重要的人物之一胡安皮斯·冈萨雷斯（Juanpis González）进行的一次采访之后发生的，多年来，他一直在批评该国最特权的人群，他提到了Polo Polo。里亚诺（Riaño）在以 “可憎的戈梅洛” 为特征的演出中，曾担任客串演员奥马尔·穆里略（Omar Murillo），他在讽刺中对他发表了种族主义和阶级主义言论。

“偷东西搞砸了，你堂兄 Polo Polo 看看他是怎么做到的。他在那里是个很酷的黑人，来自民主党中心。是的，来自家人，但他很有趣，因为他认为有一天我们会给他一些豆荚的认可（...）他是穷人，黑人和同性恋，他被搞砸了。他在我们党里干什么？”，胡安皮斯说。作为回应，波罗·波罗（Polo Polo）在一段视频中说，你无法通过创造虚构人物来侮辱自己 “度过人生”，据他说，胡安皮斯是Riaño发表不当评论的盾牌。Polo by Pole 在一段视频@@ 中说：“种族主义者必须受到口袋里的惩罚，因为这不仅是一种社会制裁，而且是口袋里的制裁。”

实际上，考虑到Juanpis所说的话，Polo Polo保证他将以侮辱和诽谤罪对Riaño提起法律诉讼。这位政治家邀请里亚诺（Riaño）提供证据，证明据他所称的盗窃案是用公共资金进行的，并向他保证，除其他外，他为自己的肤色感到自豪。他说：“关于黑人，我喜欢我的肤色并为自己的肤色感到自豪，另一件事是你说我是同性恋，但是，显然，这里想要我的人就是一直在思考和提起我的你。”

那些反对波罗提名进入哥伦比亚政治舞台的人的预测表明，它将在选票中 “燃烧”，但是，相比之下，它获得了名单上第二高的选票。他的愿望只落后于罗赫利亚·蒙萨尔维的愿望。“我们正面临太平洋和加勒比地区的政治黑手党，反对左翼的肮脏运动。多亏了全能的上帝和超过35,000张良心选票，我们才获得了Afro的席位靠背。今天，一个新的右翼政党诞生了。谢谢！”，当选候选人在他的社交网络上突出显示。Polo Polo 在费尔南多·里奥斯·伊达尔戈黑人社区委员会名单上排名第一，赢得了 7.40％ 的选票。

关于Polo Polo选举的争议在宣布胜利后几乎立即爆发。反对Polo Polo进入该席位的人强调，根据该法律，“那些渴望成为黑人社区候选人并由这个特殊选区当选为众议院议员的人必须是各自社区的成员，并且事先得到以下人员的认可：一个在内政部黑人社区事务局注册的组织”。

如果非裔哥伦比亚人社区由于缺乏对Polo Polo领导人的认同而决定对他采取行动，那么他们有30天的时间要求宣布选举无效。





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