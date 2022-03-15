他们建议以Pokemon Go的风格寻找加密货币。

Bit2Me 和 Axie Infinity 之间的合作伙伴关系有一个明确的目标。这是关于进入 NFT 市场并进入元宇宙。似乎有些公司对以新时尚术语参与其中非常感兴趣，随着第一个目标的实现，后者成为现实只是时间问题。

现在，该交易平台正在与 OVR metaverse合作创建各种神奇宝贝Go 或 “寻宝活动” 。

B2M 首席执行官小野泽浩在一份声明中表示：“与 OVR 的协议反映了 Bit2Me 对开发 Metaverse 和 Web 3.0 的承诺。我们希望为去中心化的数字世界的发展做出贡献，在这个世界中，用户处于这个平行世界中发生的一切的中心。”

目标很简单：在增强现实版本的OVR中搜索代币；该公司自己的metaverse拥有67.5万个虚拟用户现实，并且已经在世界各地，此优惠 无需投资者即可提供资金为了采购和增长，这是关于寻找该交易所于2021年9月作为ICO推出的代币。

在这种情况下，与OVR的连接简化为搜索使用或不使用虚拟现实眼镜创建的元宇宙。简而言之，这个版本与《神奇宝贝Go》非常相似。对于OVR，总共可以出售或租用16亿个六边形。

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它是Niantic开发的视频游戏的有价值的克隆（当然，它可以连接街道）。双方之间的协议包括 使用15万B2M资产 （在当前熊市中价格为0.032美元）。

PokémonGo 风格的 metaverse 游戏目前向欧洲公民开放，将持续到 3 月 24 日。前10名的玩家除了 可以在这个真实的Metaverse克隆中猎杀的代币外，还将获得额外的500美元B2M奖金 。

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该公司成立于2014年，专门从事金融技术，仅在几周前就获得了西班牙中央银行的批准，经过几个月的紧密联系，该公司的最新举措立即成为西班牙中央银行的员工使用基于游戏化的联盟的较大行业。元宇宙注定会成为其中的一部分。

Metaverse合约代表了加密世界的游戏化，但它们也是增强各种产品的一种方式。原因很简单。 要管理PokémonGo风格的令牌搜索，有必要通过公司自己的钱包进行管理。

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使用主要与以太坊配合使用的OVR，可以轻松切换到Bit2Me钱包。这意味着交易所有更多的用户，并且有更多的选择让代币在市场上占有一席之地。

与Axie Infinity的联系也是如此，Axie Infinity 是一款流行的获胜游戏，已经征服了世界的一半。成为NFT和加密资产管理合作伙伴意味着向整个潜在用户群体敞开大门。它主要 针对拉丁美洲，拉丁美洲是加密货币公司的重要市场。

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