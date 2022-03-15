与国际货币基金组织的新协议在阿根廷参议院取得进展

布宜诺斯艾利斯，3月15日该法案于周二获得批准，该法案将保证阿根廷政府与国际货币基金组织（IMF）签订新债务，为约450亿美元的债务再融资，该法案将在阿根廷参议院全体会议上进行辩论。 该倡议已于上周获得众议院批准，周二赢得了参议院预算和财政委员会的肯定意见，该委员会将在上议院全体会议上进行辩论。 正常的程序是参议院在一周内就该法案进行辩论，但由于阿根廷的财政紧迫性，与总统阿尔贝托·费尔南德斯结盟的政府部门将设法在下周四的特别会议上进行辩论。 要做到这一点，它必须获得参议院72个席位中的三分之二才能举行会议，这是政府希望获得的席位数量，这要归功于自政府部门回应阿根廷副总统以来最大的反对派阵线Juntos for Change的多数支持参议院议长克里斯蒂娜·费尔南德斯拒绝了与国际货币基金组织的协议。 此外，克里斯蒂娜·费尔南德斯（CristinaFernández）本人由于担任参议院议长，将于周四正式召开特别会议。 预算和财务委员会17名成员中的16名本周二签署了赞成该法案的意见。 所有Juntos for Change参议员都将在本周三举行会议，在特别会议上确定他们对处理该法案的立场，尽管原则上他们赞成进行辩论并批准该协议，以免该国陷入违约。 折扣时间 如果参议院最终将该法案转化为法律，预计国际货币基金组织董事会也将开会批准该谅解，这是该协议生效的最后一项要求。 政府预计，所有这些都将在下周之前发生，因为下周一它将面临与国际货币基金组织的9.585亿美元的到期日，周二的到期日将近18.5亿美元。 3月3日，阿根廷政府和国际货币基金组织工作人员宣布了一项新的扩展贷款计划协议，该计划提供约450亿美元的总付款，以便阿根廷能够应付今年至2024年期间因 “待命” 协议而与该组织本身达成的沉重期限。于2018年在毛里西奥·马克里执政期间（2015-2019年）签署。 在其主要目标中，新计划旨在通过减少财政赤字的货币融资和新的货币政策框架的多元战略来应对阿根廷持续的高通货膨胀率（2021年为50.9％），并建立新的货币政策框架，以正的实际利率来支持阿根廷的融资。通过国内市场寻宝。 它还规定初级财政赤字将逐步减少，从2021年相当于国内生产总值（GDP）的3％降至今年的2.5％，2023年为1.9％，2024年为0.9％。首席 nk/cjn/laa