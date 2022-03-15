保护哥伦比亚粮食未来的种子库成立

帕尔米拉（哥伦比亚）3月15日哥伦比亚总统伊万·杜克（Iván Duque）周二在考卡山谷省帕尔米拉成立了一个种子库，该种子库拥有数千种品种，以保障全球粮食安全，最初投资1700万美元。 这就是 “未来的种子”，这是国际热带农业中心（CIAT）的新基因库，可容纳25万颗种子，这是公共和私营部门的一项倡议。 种子库将致力于保护植物生物多样性，支持农业研究，并继续向世界各地运送豆籽、木薯和热带饲料。 国家元首强调，该项目通过其贝佐斯地球基金会，从亚马逊创始人杰夫·贝佐斯那里获得了额外的1700万美元。 “贝索斯地球基金已经明白了这个种子库的含义，并在政府、各种基金会和国际合作的捐款基础上又带来了1700万美元（美元），这证明了如果有人想看看应用科学对应对挑战意味着什么在危机气候中，这是你的答案，” 杜克说。 这位哥伦比亚统治者还表示，种质库将使种子品种能够耐受气候变化并确保粮食安全。 在这方面，杜克保证哥伦比亚将成为 “世界农民的遗传物质” 的供应商。 农业和农村发展部长鲁道夫·泽亚（Rodolfo Zea）则强调，“未来种子” 等最先进的举措将有助于维持哥伦比亚的粮食安全。 这位部长解释说：“通过创新和技术，该银行将允许保护和与世界共享遗传物质，以便农民可以种植抵抗气候变化的新品种。” Zea表示，该银行已经实现了水稻，豆类和玉米种子 “能够耐受极端气候条件，其技术可将用水量和温室气体排放量减少多达40％，使其产量提高20％。” 他解释说，“未来种子” 的初始投资超过1720万美元，其中一部分由政府出资，贝佐斯捐助的另外1700万美元将加强该计划的能力。 新系列 这家新银行占地近24,000平方米，其中建成7,035平方米，屋顶为6,428平方米。该空间将有能力容纳超过25万种重要的食物种子。 据该中心称，过去四十年来，将转移到这个新库的豆类、木薯和饲料种子的收藏品已在140多个国家收集，构成 “本地物种、品种和品种的真正宝藏”。 将有6,155个品种的木薯帮助农民提高产量并生产更有营养的根。 还有37,938种豆类和22,694种饲料，可以减少温室气体排放并减少水中的污染。 遗传库 此外，Zea部长表示，“未来种子” 设施还将充当基因库，以进一步开发适应世界各地特定生长条件的营养作物新品种。 它还将允许向世界各地的农民和研究人员免费分发样品，并将加强小农户适应气候变化和多变性的能力。