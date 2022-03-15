伦佐·舒勒不排除开车这是吉安·皮耶罗·迪亚斯离开后的瓜拉：“我学会了不说不” | 访谈

在与吉安·皮耶罗·迪亚斯分享了 Combate 的领导权七年之后，伦佐·舒勒（Renzo Schuller）作为陪审团重新出现在电视上，这让观众感到惊讶，这是前所未有的方面。每个星期六，这位45岁的主持人都会对来自秘鲁Tiena Talento的参与者的表现进行评分，该节目正在播出在拉丁电视台的信号上。

在竞赛节目中，演员与里卡多·莫兰、米米· 苏卡尔和贾内拉·内拉共同担任评审团主席。领先的是马蒂亚斯·布里维奥（Mathías Brivio），很长一段时间以来一直有传言说他与他发生了争执舒勒，尽管 Esto es Guerra的同一位前主持人已经排除了这一点。

尽管伦佐·舒勒（Renzo Schuller）出现在秘鲁蒂娜·塔伦托（Tiena Talento）让他的粉丝感到高兴，但其他人对再次在真人秀上见到他的想法感到兴奋。这始于有人猜测罗德里戈·冈萨雷斯向 Amor y Fuego 投掷了 Amor y Fuego，他说记得的 “舒苏” 会成为《这就是瓜拉》中吉安·皮耶罗的替代者。

在这些谣言中，Infoba e与伦佐·舒勒谈了他参与秘鲁他有才华，与约翰娜·圣米格尔（Johanna San Miguel）进行脑电图检查的可能性，以及他目前与吉安·皮耶罗·迪亚斯（Gian Piero Díaz）的关系，后者决定更换电视台。

伦佐，这是你第一次担任陪审团。在这个新方面你感觉如何？

真相很高兴。我很高兴有很多原因。首先是因为我周围有很棒的人，包括陪审团、主持人和节目的制作。气氛非常温暖、平静。另外，因为我一直很享受所呈现的才华并感到惊讶。

你与其他杰出人才共用评审团主席。你和里卡多·莫兰、贾内拉·内拉和米米·苏卡尔在一起感觉如何？

最重要的是，我都知道。我们已经与里卡多合作了好几年。有了 Gianella，我做过电影、戏剧和各种事情；我认识她已有很长时间了。他们每个人都有密切的关系。Mimy Sucar 是一位出色的女人，她很有趣。

很长一段时间以来，有传言说马蒂亚斯·布里维奥怀恨在心。在节目中你可以看到他们相处得很好...

我从来没有和他有过敌意。更重要的是，当他们说我一直在和他说话时，我们笑了。Mathias 从来没有任何问题，恰恰相反。他很有趣，很专业，是个主角。没有我曾经或将要遇到任何问题。

秘鲁通过拉丁有才华于1月29日首播。（照片：Latina）

在 Instagram 上，他们问你与 Latina 的合同何时结束，你在 5 月 7 日没问题这么说。有什么建议要留在频道上吗？

我们完成的所有程序都会被记录下来。 是的，我的合同一直持续到5月7日，之后我不知道会发生什么。到处都有提案，但除此之外我还不能说什么。 我很高兴做自己正在做的事情和我在哪里。我丝毫不知道接下来会发生什么。我学会了以一种很好的方式过日常生活。

你会再主持像《这就是战争》这样的真人秀吗？关于你可能获得的收入的传闻很多...

老实说，我一点都不知道。我学会了不说不。或者更确切地说，并不是说我永远不会做任何事情，因为我不知道明天会发生什么。 现在我在秘鲁工作。他有才华，我不知道明天会发生什么，我丝毫不知道。就像我说的那样，让我们看看会发生什么...

你以前驱动过类似的格式。你还记得 Combat 什么？

好玩，那个。好玩。

Combate 于 2011 年 6 月 27 日首播，并于 2018 年 12 月 28 日结束。（照片：ATV）

你还在和计划的一些成员谈话吗？

有时候。我一直与所有人保持着良好的关系，但这就是隐私的用武之地。这不是因为我要回家而停下来跟他们在一起。我出门不多，如果我做的话基本上就是去吃饭。我可以和在 Instagram 上写信给我的人交谈，我非常喜欢他们中的大多数，但这并不是我停下来跟他们在一起。

你认为有可能在电视上建立真正的友谊吗？

是的，当然。友谊可以在任何地方建立, 但这取决于你对这个人的了解程度.我认为没写过任何东西。你甚至可能在电视上坠入爱河，就像你无法做到的那样。当然，任何事情都可能发生。

许多人记得 “Pipi” 和 “Shu Shu” 的友谊。你和 Gian Piero 相处得怎么样？他刚刚在 Willax 上发布了一个节目...

我总是不想谈某些话题，因为那会导致其他事情，导致八卦。所以，我宁愿不谈某些事情。

这些年来，在电视上，你的特点是试图将自己的私生活保存在四堵墙上。对你来说难过吗？

不，这并不困难。这是每个人的决定。我展示了我想展示的内容，但我不展示我不想展示的内容。我宁愿把很多东西放在外面然后留给我自己。但我尊重那些不这样做的人，这取决于所有人。我有很多时间在电视上工作，但我从来没有表现过太多，因为我尽量小心一点。特别是对于我的家人，我的女儿们...你想知道多少取决于你。

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