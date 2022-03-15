西斯本四世区一半以上的人口处于严重的贫困状况。

3月15日，国家计划部公布了Sisbén IV的数字，该数字已经运行了一年。据该实体称，已有2910万哥伦比亚人在数据库中注册，这表明数据库增长了24％，自2021年3月以来，已有2350万人注册。

通过这些数据，政府设法对该国的家庭进行了分类，以改善国家向最贫困者提供的社会方案。他发现，65.8％的登记者生活在严重的贫困状况中，他们的分布情况如下：

根据Sisbén IV的说法，A组为极端贫困，有880万人；在B组，中度贫困，有1,040万哥伦比亚人登记。这两个群体占登记为穷人的65.8％

但是，在这个数字中，他们不包括C组，即有760万人口的弱势家庭，也不包括D组非弱势穷人，后者登记了240万人。

该记录有助于 Sisben IV 识别需要国家帮助的人。根据DNP的声明，在该系统运行的那一年，共向308万个处于极端贫困和贫困状况的家庭提供了11.5万亿美元的无条件现金转移，这一数字将在本月逐步增加到400万户继总统伊万·杜克于2月22日宣布之后”。

它还显示，在 “行动中的家庭” 计划中，已有超过130万个属于A至B 4组的家庭入学，这些家庭将从2023年开始纳入该计划的第四阶段。据该实体称，这使得有可能改进该方案的目标确定过程，并覆盖有18岁以下子女且需求最大的家庭。

“由于伊万·杜克总统的政府关闭，98％的哥伦比亚人生活在贫困和极端贫困中，即属于A组和B组的人，预计将有98％的哥伦比亚人生活在西斯本四世基地的贫困和极端贫困之中。

根据国家计划部的说法，这种新系统带来了 “技术秩序”，因为它有助于将进行纸质调查的旧模式转变为使用移动设备进行纸质调查，“允许扫描身份证和身份证，提高记录信息的质量，并允许对家庭进行地理参考，并使用这些信息来绘制各市社会方案潜在受益者的地图”。

它还允许你更新公民要求的任何新闻或更改，在发送给 DNP 后的最长六天内。

Sisbén IV还拥有公民门户网站，“一个网站，可促进对家庭及其成员进行调查和更新信息的请求”。该门户网站旨在成为一种技术和透明度的工具，避免中介机构请求该过程。Sisbén IV数据库是集中式的，“这保证了数据的处理和保护，并防止出于政治目的修改信息”。

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