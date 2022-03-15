极右翼组织 Proud Boys 的领导人将继续被拘留直到审判

迈阿密，3月15日联邦法官周二裁定，极右翼 “骄傲男孩” 领导人恩里克·塔里奥因在2020年1月6日袭击国会案中串谋而于3月8日在佛罗里达州迈阿密被捕的古巴裔美国人恩里克·塔里奥将继续入狱等待审判。 塔里奥的辩护方在听证会上要求释放他的委托人，理由是他的亲密家庭关系和与社区的联系，但法官下令他在等待审判期间继续被拘留，因为他涉嫌参与对美国国会大厦的协调袭击。 检察官办公室辩称，如果塔里奥获释，将对社区构成危险，并指出他在协调袭击国会大厦的过程中领导了极右翼组织。 检察官在一份长达 23 页的文件中说：“根据塔里奥在这次阴谋中的领导地位的令人信服的证据，没有任何释放条件可以合理地保证社区安全或被告出庭，” 检察官在提交一份长达 23 页的文件时说，该文件表明被告有被告根据 NBC6 频道的报道，逃脱了。 在今天的听证会上，一名地方法官同意检察官的意见，拒绝了塔里奥的保释金，因此他的下一次听证会将在华盛顿特区举行。 3月8日，塔里奥因前总统唐纳德·特朗普的支持者试图破坏选举进程而袭击国会的阴谋而被捕并被起诉。 司法部表示，当天在迈阿密被捕的38岁的塔里奥正在哥伦比亚特区面临另一项指控，其中包括五名嫌疑人。 检方声称，塔里奥和其他嫌疑人，都是 “骄傲男孩” 中一个名为 “自卫部” 的特殊团体的成员，密谋 “阻碍、影响和阻止选举团的投票认证”。 国会将对选举团的投票结果进行认证，以反映2020年11月大选中的审查，民主党人乔·拜登在选举中击败了共和党特朗普。 美国司法部说：“1月6日，被告领导、动员和驱赶人群前往国会大厦和国会，领导拆除金属屏障、破坏财产和袭击警察。” 塔里奥在华盛顿被捕后于1月5日获释，他被控于12月12日销毁标有 “Black Lives Matter” 口号的横幅。 司法部报告说，在袭击发生的14个月中，几乎所有50个州都有超过775人因与袭击国会大厦有关的罪行而被捕，其中包括超过245名被控袭击警察的人。首席 jip/emi