“我从来没有想过要终止我的合同”：约翰·科尔多瓦在俄罗斯处境后

继俄罗斯和乌克兰之间的局势之后，世界上最高的足球实体国际足联已对俄罗斯的行为采取了一些措施，因为几天前宣布该国国家队将无法参加距离几个月的卡塔尔世界杯。

通过社交网络，已经报道了几起运动员的案例，他们呼吁不同的政府帮助结束两国之间的冲突，此外，还进行了一些人道主义飞行，以便在这种情况下，足球运动员可以离开乌克兰和俄罗斯。

就哥伦比亚人而言，有三名球员在俄罗斯队中踢球。威尔玛·巴里奥斯（Wilmar Barrios）为泽尼特、克拉斯诺达尔的约翰·科尔多瓦和莫斯科中央陆军的豪尔赫·卡拉斯卡尔效力，后者是最近抵达该国的人。

就约翰·科尔多瓦而言，尽管他与俄罗斯俱乐部的合同签订到2025年6月30日，但 Bisonte 无权与绿队比赛，因为该俱乐部应同一位咖啡运动员的要求于3月3日中止了合同关系。

由于俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治冲突，球员 Wanderson Maciel、Caio、Eric Bootheim、克里斯蒂安·拉米雷斯、少年阿隆索、约翰·科尔多瓦、维克多·克拉森和雷米·卡贝拉已经离开俱乐部所在地，将在合同生效期间自行训练。

这位哥伦比亚球员被保留为自由球员，从这个意义上讲，国际足联的决定将保护他签下与他达成协议的任何球队，这是例外情况。在这方面，这位前恩维加多足球俱乐部球员将在意大利足球俱乐部面临新的职业挑战。

乔科足球运动员在接受 “Blu Radio” 的 “Blog Deportivo” 采访时说，当涉及合同时，他从未想过要离开球队。“我从来没有想过要终止我的合同。我是一名职业选手，一直以最好的方式满足俱乐部的需求。时间会证明一切，这是说具体的话很困难的时候，你必须等待。”

他补充说：“我度过的时光，一切都很平静，但是我们知道该国的局势，我希望一切都能尽快解决。”

此外，他承认，即使他离开该国并开始为另一支球队效力，由于他有四年的合同，他也可能不得不返回俄罗斯。“现在，我必须和团队谈谈，看看什么对我们最有利。我会考虑个人和我的家人...我不知道，这种情况可能会从一天改变到下一天。我不知道什么时候该回俄罗斯。我有一份为期四年的合同，” 他说。

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