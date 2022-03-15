Infobae 将为布宜诺斯艾利斯市的五年级学生提供工作安排

从本学年开始， Infobae 将根据布宜诺斯艾利斯政府制定的新计划为布宜诺斯艾利斯市的五年级学生提供工作安排，该计划为学生提供公司必修时间。 机构事务主任巴勃罗·德卢卡与教育部长索莱达·阿库尼亚签署了协议。

Infobae将成为向年轻人提供工作环境中教育实践的公司之一。目标是促进学生的发展，让他们在新的环境中互动，并促进加强公共和私营部门之间的联系。

具体来说，Infobae 的实习机会将面向学校和教育机构，重点是传播和图形艺术。学生将在视频和音频编辑领域工作四个月。据报道，年内将有30至35名学生参加的课程，他们将在公司实习。

从本学 年起，布宜诺斯艾利斯政府决定在公司或非政府组织中对所有高中生实施强制性工作实践 。总共有来自442所公立和私立管理学校的29,400名儿童必须在组织内工作时间。

教育实践将持续120个小时的讲座，这些讲座将在全年分发。它们将使学生能够发展新技能，自主地做出决策，并激发他们的创造力、批判性思维和团队合作潜力。

所有五年级的男孩都将有工作安置（Maximiliano Luna）

“新技术正在不断改变劳动力市场，需要越来越多的知识才能取得职业成功。在这种情况下，纳入工作实践将使孩子们能够掌握新技能毕业，这将有助于他们更好，更快地融入工作领域和高等教育，” 他们在教育组合中指出。

与实习不同，工作安置是未来中学课程设计的一部分，它将于今年开始，这是自2018年成立以来的第一批五年级学生。他们的发展将在上课时间进行，并将纳入教师的评估过程。

参加这些活动或有兴趣与公立学校学生一起参加这些活动的组织必须成为 “致力于教育的实体和个人的登记制度” 的一部分，并符合所有既定要求。同时，私营企业必须签订相应的协议。

作为例外，该计划不包括来自布宜诺斯艾利斯52所技术学校（39所国立学校和13所私立学校）的3,000名学生，因为他们在5年级和6年级实施了专业实践。

442 所学校的 29,400 名五年级高中生将获得工作安置

● 国家管理：116所学校的11,250名学生。

● 私人管理：326所学校的18,150名学生。

教育实践的实施

学生将能够在各个领域添加与学校定向相关的体验，分为4个轴：

1.生产部门（私营或公营）。

2。公共政策管理部门。

3.文化/社区层面。

4.高等教育/科学学术领域。

在实习开始之前，学生将有一个介绍性实例，在高中最后一年的旅程中与教学团队一起工作。

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