海湾委员会邀请也门叛军在利雅得进行磋商

（胡塞领导人的反应更新） 利雅得/萨那，3月15日沙特官方电视台Al Ejbaria今天报道，海湾合作委员会（GCC）将邀请困扰也门八年的战争各方，包括什叶派胡塞叛军，“在未来几天内” 在利雅得举行磋商。 Al Ejbaria援引海湾合作委员会的 “领导人” 说：“未来几天将向也门各方发出正式邀请，就也门问题进行磋商，” 海湾合作委员会是一个总部设在利雅得的政治和经济联盟，汇集了沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国（阿联酋）、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林。 他补充说：“胡塞人是将被邀请在海湾合作委员会总部开会的也门政党之一。” 沙特频道没有透露有关 “磋商” 的更多细节，也没有透露胡塞叛军是否赞成在利雅得举行会议的进一步细节，利雅得也是沙特阿拉伯领导的阿拉伯军事联盟的总部所在地，该联盟自 2015 年以来一直在也门进行干预，几乎轰炸了胡塞阵地每天。 被阿拉伯国家和联合国视为恐怖组织的胡塞叛乱分子已经接受了其他海湾合作委员会成员国的调解，例如阿曼或科威特，他们没有直接参与阿拉伯军事联盟。 这些 “磋商” 的宣布是在国际社会越来越多地警告也门人民在阿拉伯联盟围困下正在经历的人道主义局势恶化的时候。 目前，胡提总统委员会的一名成员穆罕默德·阿里·胡提在回应有关即将提出对话建议的报道时不愿接受邀请。 他在Twitter帐户上的一条消息中说：“媒体上关于海湾协调委员会呼吁对话的消息实际上是利雅得的呼吁，利雅得是战争的一部分，而不是调解人。” 也门的冲突始于2014年，当时胡塞人在伊朗的支持下，拿起武器对付利雅得难民阿卜杜·拉布·曼苏尔·哈迪总统的国际公认政府，并控制了该国北部和西部的首都和其他省份。 联合国粮食及农业组织（粮农组织）昨天警告说，使也门窒息的饥饿危机 “正处于灾难的边缘”，到2022年底，遭受饥荒的人数目前为1740万也门人，将达到创纪录的1900万人。首席 sa-ja-fa/ppa/fpa