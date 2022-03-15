瓜亚基尔接受访问，以评估玻利维亚人2025年的规划

3月15日，基多厄瓜多尔奥委会（COE）周二报道，玻利瓦尔体育组织（Odebo）的代表团将在本周对厄瓜多尔瓜亚基尔市进行审查，以评估其主办2025年玻利瓦尔奥运会的计划。 这次访问是应欧洲委员会邀请进行的，将于3月17日至18日进行，国际组织当局将在那里视察计划进行测试的主要体育场馆。 奥德博代表团将于本周三抵达厄瓜多尔，由其总统巴尔塔扎尔·麦地那、财务主管何塞·恩里克·阿尔瓦雷斯和技术总监乔治·阿尔贝蒂组成。 主持人将是欧洲委员会主席豪尔赫·德尔加多·潘查纳；体育部长塞巴斯蒂安·帕拉西奥斯；议员安德烈斯·古施默和瓜亚斯体育联合会主席罗伯托·伊巴涅斯；以及体育机构的技术人员和瓜亚基尔市的代表。 巡演将于周四开始，参观阿尔贝托·斯宾塞模型体育场、伏尔泰帕拉丽庭马球体育馆、攀岩墙、橙色体育馆、沙场、乒乓球、体操体育馆、排球、滑冰和体育射击场。 然后，他们将跟随保龄球馆、亚伯·希门尼斯·帕拉体育中心、丘乔·贝尼特斯足球场、Cuatro Musketeers 游泳池、Yeyo Úraga 体育场和阿尔贝托·瓦拉里诺奥林匹克游泳池。 周五，他们将视察位于乌尔德萨的厄瓜多尔联邦网球场和米拉弗洛雷斯综合大楼，包括Honorato Haro体育馆，人造草地球场，溜冰场，赛车场，BMX赛道和击剑体育馆，然后前往帕斯夸莱斯体育馆和乡村俱乐部。