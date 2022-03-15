墨西哥新莱昂州前州长因挪用资源而被捕

蒙特雷（墨西哥）3月15日地方当局告诉埃菲，墨西哥新莱昂州前州长海梅·罗德里格斯·卡尔德隆 “el Bronco”（2015-2021）周二因涉嫌在2018年一起案件中挪用公共资源而被捕。 正如新莱昂州选举犯罪特别检察官办公室发言人埃菲·安德里亚·加列戈斯（Efe Andrea Gallegos）所证实的那样，这位政客今天上午在新莱昂州被捕。 据当地媒体报道，他在离开Terán将军市的一个牧场时被捕，已经被转移到这个北部州的阿波达卡监狱。 “廉洁始于不偷窃，惩罚那些从新莱昂州偷钱并将其转移到竞选活动中的人。从这里开始，” 新莱昂州新任州长塞缪尔·加西亚（Samuel García）在推特上说，并附有 “Nuevo León Incortible” 和 “Broncosignas” 的标签。 加西亚在一段没有透露姓名的简短视频消息中说：“无论谁付款，偷走或转移公共资源给朋友，侄子，最爱或竞选活动，都将入狱，” Movimiento Ciudadano（MC）的州长说。 Bronco 被捕的原因是一起名为 “Broncofirmas” 的案件（该案已在法官手中多年），该案涉嫌挪用人力和物力资源，利用该州的公职人员获得海梅·罗德里格斯参加选举所需的签名2018年担任墨西哥总统。 最近还有报道说，出于谨慎考虑，已冻结了罗德里格斯·卡尔德隆政府前一级官员的两个账户。 在加入执政的制度革命党（PRI）三十年后，野马队成为墨西哥第一位独立州长，并于2015年赢得了新莱昂州的选举，该州因其强大的工业而成为该国最富有的州之一 众所周知，野马队也是2018年墨西哥总统的独立候选人，但输给了安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔。 罗德里格斯·卡尔德隆（RodríguezCalderón）在担任总统候选人期间，从2018年初到2018年中期，申请休假，暂时离开州总统职位。 有争议的是，他甚至在竞选活动中声称他会 “摩卡”（切断）盗贼和腐败者的手。首席 jc/mqb/dmt （照片）