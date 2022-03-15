欧盟制裁切尔西足球俱乐部老板阿布拉莫维奇

布鲁塞尔（美联社）—— 作为针对俄罗斯的一揽子新措施的一部分，欧盟已对切尔西足球俱乐部老板罗曼·阿布拉莫维奇实施制裁。

欧盟将这位俄罗斯亿万富翁列入了最新的个人名单，这些人因在俄罗斯入侵乌克兰中的作用而被冻结资产并被禁止旅行。

55岁的阿布拉莫维奇上周已经受到英国首相鲍里斯·约翰逊政府的制裁。包括铝业巨头在内的七位富裕的俄罗斯人看到他们的货物在俄罗斯的制裁下被冻结，以应对入侵。阿布拉莫维奇还被停职切尔西的导演。

欧盟表示，阿布拉莫维奇 “有权接触（俄罗斯）总统，并与他保持着非常良好的关系。与俄罗斯总统的这种联系帮助她维持了自己的重要财富。”

欧洲理事会在其受制裁的个人和公司名单中增加了15名个人和9个实体。

根据欧盟的说法，与普京的关系使阿布拉莫维奇得以维持自己的财富，而寡头的经济活动为俄罗斯政府带来了巨额收入。

欧洲理事会强调：“他是埃夫拉兹钢铁公司的主要股东，该公司是俄罗斯最大的出资者之一。”

他补充说：“因此，它受益于负责吞并克里米亚和破坏乌克兰稳定的俄罗斯政客。”

除了俄罗斯护照外，阿布拉莫维奇还拥有葡萄牙国籍，因此目前尚不清楚欧盟内部的旅行禁令将如何影响他。

对阿布拉莫维奇的制裁是在英国广播公司的一项调查发现涉及寡头的腐败生意的证据后的第二天宣布的。

据英国广播公司报道，阿布拉莫维奇在1995年的一个难以捉摸的竞标过程中从俄罗斯政府手中收购了一家石油公司，赚了数十亿美元。该广播公司说，这位商人为西伯利亚石油公司支付了约2.5亿美元，然后在2005年以130亿美元的价格将其出售给俄罗斯政府。

阿布拉莫维奇的律师表示，没有理由指控他的委托人通过犯罪积累了大量财富。