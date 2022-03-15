欧盟和英国对俄罗斯实施新一轮制裁

布鲁塞尔（美联社）—— 纯种马、松露、足球队的老板和一家媒体公司的董事。

欧盟周二对俄罗斯实施了新一轮制裁，旨在阻止寡头获得奢侈品，并阻止俄罗斯赎回其利润丰厚的钢铁出口。联合王国也加入了处罚。

这个由27个国家组成的集团试图避免可能影响其俄罗斯能源供应的制裁，而是专注于数十亿美元的措施，同时禁止欧盟评级机构与俄罗斯客户合作，扼杀了俄罗斯在全球市场的运作能力。

“这些新的制裁将进一步孤立俄罗斯，耗尽其资源来资助这场野蛮的战争。因此，可以说俄罗斯已成为世界上受制裁最严重的国家，这有点值得怀疑，” 欧盟委员会副主席瓦尔蒂斯·多姆布罗夫斯基斯说。

该集团继续惩罚莫斯科入侵其邻国乌克兰，是在与从英国到美国的西方盟友协商后进行的。

他们共同同意拒绝给予俄罗斯的惠国待遇，这将使他们的公司失去在西方经济体中的特权地位。英国周二宣布对350名个人和公司实施制裁，并承诺禁止向俄罗斯出口奢侈品。

此外，英国将对俄罗斯和白俄罗斯的进口产品（从伏特加和鱼类到铁，油籽和谷物）征收35％的额外关税。

英国财政大臣里希·苏纳克说，这些措施 “将进一步将俄罗斯经济与全球贸易隔离开来，确保俄罗斯经济无法从它不尊重的基于规则的国际体系中受益。”

就俄罗斯而言，它也实施了制裁，将美国总统拜登、国务卿安东尼·布林肯、国防部长劳埃德·奥斯汀和其他联邦高级官员列入了名单。白宫淡化了这项措施的重要性。

“我们没有人计划去俄罗斯休闲旅行，也没有人有无法访问的银行账户。所以我们继续前进，” 白宫新闻秘书詹·普萨基说。

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美联社记者伦敦的丹妮卡·柯尔卡和华盛顿的克里斯·梅格里安为这个办公室做出了贡献。