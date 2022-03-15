ESG基金将拥有近8亿美元的俄罗斯债券

（彭博社）目前面临违约风险的大约400亿美元的俄罗斯外汇债务中，有一部分由一组ESG（环境、社会和公司治理）基金持有，这些基金旨在投资所谓的可持续资产。

彭博社收集的数据显示，第8条基金是欧洲环境、社会和治理投资规则下的一个类别，有约8亿美元投资于弗拉基米尔·普京政府发行的债券，这些债券将于本周到期。

债券的当前价值可能只是报告金额的一小部分，没有明确的投资者如何获得付款的路线图。随着债务市场进入未知领域，就像其他为普京政府提供资金的债权人一样，ESG（环境、社会和公司治理）基金面临巨大损失和漫长的法律程序。

《金钱树在哪里生长》一书的作者、萨夫拉·萨拉辛银行前可持续金融主管萨莎·贝斯利克说，尽管 ESG 基金只占总额的一小部分，但它们仍然帮助 “自 2014 年以来为俄罗斯的战争储备金积累提供资金”，他最近被丹麦的PFA养老基金。

他说：“这是一个残酷的警钟。”

俄罗斯不偿还对外债务将是自一个多世纪前布尔什维克拒绝偿还或承认沙皇债务以来的第一次。

俄罗斯持有的债券是ESG投资者拥有的资产似乎与他们所宣称的背道而驰的最新例子。彭博社的数据显示，这些基金在战前至少拥有83亿美元的俄罗斯资产，包括俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯石油股份公司和俄罗斯联邦储蓄银行股份公司等国家支持公司的股份，以及政府债券。

普京政府表示将偿还所有债务。但他还表示，那些支持对俄罗斯制裁的国家的投资者将获得卢布的付款。如果俄罗斯不支付或试图用卢布支付外币债券（这最终可能是违约），其后果将不仅影响该国的主权债券市场，还会影响其所有公司发行人。总体影响可能会影响一大堆约1500亿美元的俄罗斯债务。

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