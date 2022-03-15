今日美元：免费报价的交易价格低于200美元，是今年迄今为止的最低水平

Ilustración con billete de dólar estadounidense, 26 de mayo de 2020. REUTERS/Dado Ruvic

周二，自由美元最终以200美元的价格出售，尽管在该时段的大部分时间里，自由美元的交易价格为199比索，为12月21日以来的低点。

自1月27日创下222.50美元的纪录以来，“蓝色” 美元的跌幅已达到10.1％。在2022年期间，它下跌了9比索，或3.8％。

批发美元最终以109.32美元的价格发售，上涨了12美分，将相对于 “蓝色” 美元的汇率差距缩小至82.9％，与 “现金现金” 相比增长至73％。

在批发市场，交易量再次下降，现货细分市场达到2.627亿美元。PR Corredores de Cam bi o的古斯塔沃·金塔纳说：“在私人供需平衡更大的一天，BCRA以略高于50万美元的边际购买量结束了参与。”

周一，国际储备减少了约4100万美元，至 3722万美元。

中央银行在干预措施出现负余额四个月后，到目前为止，3月份的汇率干预措施增加了约5.59亿美元的净正余额。

R esearch for Tra ders的分析师表示：“考虑到参议院就与国际货币基金组织达成的协议进行的辩论，金融美元在本周初录得新的下跌。”

今天，“已清算现货” 的交易价格略高，至189美元，此前该股是自2021年11月12日中期选举前的最后一轮184.08美元以来的最低价格，当时执政党的失败已经被打折。

经济部长马丁·古兹曼（MartínGuzmán）周一在预算和财政委员会为该项目辩护，并再次强调，不达成协议的情况将对汇率和通货膨胀产生不利影响。

“根据国际货币基金组织的说法，议会批准是阿根廷立法的一项要求。如果阿根廷国会不批准，货币基金组织的协议不会失败。除非该机构要求申请财政援助的国家需要议会批准，” 他们从交易者研究中补充说。

INDEC周二公布的2月消费者物价指数为 4.7％，甚至超过了1月份的3.9％。

贝尔格拉诺大学 CENE（新经济研究中心）主任维克多·贝克尔说：“由于支出取决于过去的通货膨胀，而收入是当前通货膨胀的函数，因此较高的通货膨胀始终是实际减少财政赤字的工具。”

在这方面，这位经济学家在分析政府与基金组织达成的协议时表示：“政府的主要承诺是逐步减少财政赤字，预计到2021年财政赤字占GDP的3％，到2022年应减少至2.5％，到2023年减少到1.9％，到2024年减少到0.9％”。

经济部将于周三竞标约2500亿美元比索的信件和债券，以支付本周五到期的Boncer TX22的剩余部分。回想一下，上周美国财政部交换了TX22发行金额的近55％，这意味着3月份到期日减少了2934.73亿比索。

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