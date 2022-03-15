3月15日，多米尼加共和国的欧元收盘价从欧元兑DOP

上日，欧元收盘时收于 60.03多米尼加比索，与前一天的59.52多米尼加比索相比上涨了0.86％。

与过去七天的盈利能力相比，欧元增长了 1.53％；但是，按同比计算，欧元仍保持下降 12.38％。与前几天相比，与前一天相比，它扭转了局面，前一天的得分下降了0.5％，但最近未能建立明确的趋势。上周，波动率为8.97％，略低于年度波动率数字（9.57％），这表明其价格最近的变化比平时小。

在年度照片中，欧元甚至上涨了66.04多米尼加比索，而最低水平为59.12多米尼加比索。欧元的位置接近其低点，而不是最高水平。

多米尼

加比索多米尼加比索是多米尼加共和国的官方货币，缩写为PDO，其创建可以追溯到金本位突破后的1971年。起初，它被称为 “黄金比索” 或 “多米尼加黄金比索”。

2010 年，对《宪法》进行了修正，将 “国家货币单位为多米尼加比索” 的定义；此后，在 2017 年，纸币和硬币的逐步取代开始使用旧的多米尼加比索铭文。

目前流通的纸币分别为 50、100、200、500、1,000 和 2,000 比索或 2,000 比索。5比索和10比索的纸币停止流通，分别被5、10和25比索的硬币取代。同时，500和2,000比索的黄金钞票是在美国被发现和新千年到来500周年之际发行的。

应该指出的是，所有纸币都带有以下短语：“这种钞票具有支付所有公共或私人债务的解放力”。

至于多米尼加共和国的经济，中央银行宣布，该国在2021年底的国内生产总值（GDP）为12.3％，反映了经济复苏。与2019年相比，2021年的这一比例也为4.7％，这表明已恢复到疫情前的水平。

另一方面，在谈到通货膨胀时，冠状病毒大流行影响了多米尼加共和国，因为到2021年底，通货膨胀率为8.5％。中央银行估计，到2022年，多米尼加共和国的国内生产总值可能增长5.5％至6.0％。

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