Cheongpajo：3 月 15 日星期二获胜结果

由于国家公共援助彩票在3月15日每个星期二举行Chispazo彩票，因此8963奖金的结果如下：

好好保管好门票。如果您是获胜者，这一点非常重要，因为它是领取奖品的正式收据，请将其保存在安全的地方并避免损坏。

从比赛结束后的第二天算起，您最多可以收取60个日历日的款项。在此期限结束时，领取奖品的权利将失效，最终目的地将是联邦财政部，以获得公共援助。

所有奖金将以本国货币支付，并根据彩票背面指定的条件以及彩票规定或适用法规。该预测将按照《所得税法》第163条的规定预扣税款。

抽奖：8963

日期：3月15日

奖组合：01、04、08、23和26

有关

此的实时抽奖以及国家彩票预测中举行的每个奖项，请转到链接。

Chispazo 从周一到周日每天举办两次抽奖活动，因此您可以报名参加将于下午 3:00 举行的 Chispazo de las Tres 和 21:00 举行的 Chispazo Clásico。

点击此处查看 Chispazo 抽奖结果、奖金数量和中奖金额的官方列表。您可以在此链接上找到彩票的每个历史赢家。

（照片：Cuartoscuro）

我怎么玩清帕霍？

要参加 Chispazo，你需要花 10 比索购买一个轮子。这个轮子有5个方格，每个方格有28个数字，所以你可以创建各种组合。你必须选择你想玩的数字。

同样，您可以指示 Forecast 代理在不使用方向盘的情况下将数字输入到系统中。

如果你想把一切都留给机会，请向预测代理询问 Chispatico，系统会随机选择一个数字。

jar 随机通过具有相应数字的球体。要获胜，该号码必须与所选号码匹配。你匹配至少两个的次数越多，奖金就越高。

如果彩票中没有第一名的中奖者，股票市场将与第二名的中奖者分享；如果第二名没有中奖，股票市场将分配给第三名的获胜者。

（照片：Cuartoscuro）

什么是国家彩票？

国家公共援助彩票是联邦政府的一个权力下放机构，负责持有带有公共援助奖品的彩票，即为联邦政府筹集资金和改变方向。实现平等的墨西哥人可以满足自己的迫切需求。

它具有法律性质和自己的资产。因为它从联邦政府那里获得预算资源，并为自己创造的人民的利益筹集自己的资金。

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