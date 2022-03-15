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星期二 15 三月 2022
奇諾

Cheongpajo：3 月 15 日星期二获胜结果

Chizpazo彩票的结果如下：找出你是否是赢家之一。

15 三月 2022

由于国家公共援助彩票在3月15日每个星期二举行Chispazo彩票，因此8963奖金的结果如下：

好好保管好门票。如果您是获胜者，这一点非常重要，因为它是领取奖品的正式收据，请将其保存在安全的地方并避免损坏

从比赛结束后的第二天算起，您最多可以收取60个日历日的款项。在此期限结束时，领取奖品的权利将失效，最终目的地将是联邦财政部，以获得公共援助。

所有奖金将以本国货币支付，并根据彩票背面指定的条件以及彩票规定或适用法规。该预测将按照《所得税法》第163条的规定预扣税款。

抽奖：8963

日期：3月15日

奖组合：01、04、08、23和26

有关

此的实时抽奖以及国家彩票预测中举行的每个奖项，请转到链接。

Chispazo 从周一到周日每天举办两次抽奖活动，因此您可以报名参加将于下午 3:00 举行的 Chispazo de las Tres 和 21:00 举行的 Chispazo Clásico

点击此处查看 Chispazo 抽奖结果、奖金数量和中奖金额的官方列表您可以在此链接上找到彩票的每个历史赢家

Loterías
（照片：Cuartoscuro）

我怎么玩清帕霍？

要参加 Chispazo，你需要花 10 比索购买一个轮子。这个轮子有5个方格，每个方格有28个数字，所以你可以创建各种组合。你必须选择你想玩的数字。

同样，您可以指示 Forecast 代理在不使用方向盘的情况下将数字输入到系统中。

如果你想把一切都留给机会，请向预测代理询问 Chispatico，系统会随机选择一个数字。

jar 随机通过具有相应数字的球体。要获胜，该号码必须与所选号码匹配。你匹配至少两个的次数越多，奖金就越高。

如果彩票中没有第一名的中奖者，股票市场将与第二名的中奖者分享；如果第二名没有中奖，股票市场将分配给第三名的获胜者。

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（照片：Cuartoscuro）

什么是国家彩票？

国家公共援助彩票是联邦政府的一个权力下放机构，负责持有带有公共援助奖品的彩票，即为联邦政府筹集资金和改变方向。实现平等的墨西哥人可以满足自己的迫切需求。

它具有法律性质和自己的资产。因为它从联邦政府那里获得预算资源，并为自己创造的人民的利益筹集自己的资金。

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