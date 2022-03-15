随着通货膨胀的上升，巴西央行预计将继续提高利率

根据市场预测，巴西中央银行（BCB）将于周三再次将基准利率提高一个百分点，至11.75％，以应对乌克兰战争并未减弱和加剧的通货膨胀。

这将是塞利克利率自整整一年前货币调整周期开始以来连续第九次上涨，当时英国央行将维持几个月的2％的历史水平抛在了后面，以提振受疫情影响的经济。

该决定将在本周二开始的BCB货币政策委员会（Copom）新会议结束时宣布。

根据报纸《Valor Economico》对近百家顾问和金融机构的咨询，委员会在2月份的会议上曾预计将上涨一个百分点，这符合市场预期。

自上个月以来，Selic利率自2017年7月底以来首次高于两位数。

但是，货币当局预计，尽管通货膨胀持续存在，但在本次会议上，基准利率将 “降低调整率”，此前自10月份以来实施了三个1.5个百分点的上涨幅度。

2月24日俄罗斯入侵乌克兰后，经济形势恶化。

-换风景-

BCB Focus最新调查显示，在维持对周三上涨的共识的同时，市场在几天内将对Selic今年的预期从12.25％上调至12.75％，该调查显示，预计增长了13％以上。

总监毛里西奥·奥伦格分析说：“自上次会议以来，货币政策的情况恶化了，通货膨胀率上升，塞利奇的通货膨胀率上升，这是由于军事冲突，主要是由于大宗商品价格的上涨，而雷亚尔的升值并没有弥补这一点。”研究巴西桑坦德银行的宏观经济学。

由于外国资本流向新兴市场，特别是受到高利率的吸引，美元价格在几个月内跌至低点，至约5雷亚尔。

去年2月，通货膨胀率创下2015年以来第二个月的最高纪录，达到1.01％，因此在12个月内累计了10.54％。

上周，由于国际油价上涨，乌克兰的冲突对当地消费者来说显而易见，燃料急剧增加，情况进一步恶化。

市场对2022年零售价格的最新预测为6.45％，高于一周前的5.65％，远离了BCB目标的5％上限。

奥伦格认为，面对形势的变化，货币调整周期可能会延长比预期的更长。

因此，Copom再次面临遏制通货膨胀和维持增长的挑战。

拉丁美洲最大的经济体在上个季度克服了短暂的衰退，并在2021年结束时增长了4.6％。现在，预计到2022年国内生产总值将增长0.49％。

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