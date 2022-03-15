拜登因参议院缺乏支持而撤回了美联储候选人

华盛顿3月15日美国总统拜登周二撤回了对美联储（美联储）理事会候选人萨拉·布鲁姆·拉斯金（Sarah Bloom Raskin）的提名，因为他在参议院没有得到足够的支持，无法确认她的提名。 此前，拉斯金本人给总统写了一封信，面对参议员 “抵制” 他的候选人资格，她要求他 “非常遗憾” 辞职。 白宫在一份声明中说：“尽管她受过训练，尽管过去参议院在两党的广泛支持下确认担任另外两个职位，但她还是受到了保守派行业和利益集团的毫无根据的攻击。” 尽管指责共和党提名失败，但真正打倒拜登候选人选择权的是民主党参议员乔·曼钦的反对，这是一个关键的支持，因为进步主义者只有 51 张选票（众议院的一半加一票），因此要通过任何措施，他们需要依靠 100％ 的选票等级。 “你们的发言没有满足我对能源政策融资重要性的担忧。我不能支持他的提名，” 曼钦昨天在一份声明中解释说。 拜登提议拉斯金担任该机构的主要银行监管机构美联储监督的副总裁。 作为前理事会成员，拉斯金曾承诺央行将加大努力，分析气候变化如何威胁美国及其经济的金融稳定。 拜登的候选人还曾在巴拉克·奥巴马政府领导下的财政部工作（2009-2017 年），并曾在包括马里兰州的一所大学在内的多所大学任教。 参议院银行委员会的共和党人已经抵制了原定于2月份批准拉斯金对气候危机的任命的投票。 自从去年 12 月曼钦以将触发通货膨胀为由否决了拜登雄心勃勃的 1.75 万亿美元社会支出计划以来，这不是曼钦第一次离开同行。 曼钦与西弗吉尼亚州的矿业部门有着密切的联系，西弗吉尼亚州是该国最保守的州之一，并且一直试图与民主党更进步的派系保持距离。