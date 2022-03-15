拜登签署136亿美元法律以加强对乌克兰的援助

华盛顿，3月15日美国总统拜登周二签署了一项法律，其中包括向乌克兰提供136亿美元的援助，并承诺明天星期三，他将提供更多细节，说明这种援助如何 “减轻该国的痛苦”。 在白宫举行的一次活动中，拜登签署了国会两院上周批准的1.5万亿美元的大额支出计划，其中包括俄罗斯入侵后向乌克兰和东欧提供的上述数额的人道主义和军事援助。 美国总统辩护说：“我们已采取紧急行动，进一步增加对勇敢的乌克兰人民保卫国家的支持。” 他补充说，明天他将详细说明美国 “它在乌克兰到底在做什么”，以及新资金将如何使美国 “迅速加强反应并帮助减轻战争给乌克兰人民造成的痛苦”。 正是在星期三，乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基（Volodymir Zelensky）计划在美国国会两院发表讲话，这是他在不到一个月的时间里第二次向美国议员发表讲话。 白宫女发言人詹·普萨基在每日新闻发布会上承认，泽伦斯基在向国会发表的讲话中很可能 “要求更多的钱” 来应对俄罗斯的入侵。 根据一项法律草案，在新批准的用于乌克兰的136亿美元中，将近一半，即65亿美元将拨给国防部，以便国防部能够维持在东欧北约国家的军事行动，并向该国运送军事物资。 对乌克兰的拨款还包括约40亿美元用于援助难民和境内流离失所者，18亿美元将用于满足乌克兰及其邻国的经济需求，例如能源或网络安全问题。 此外，2500万美元将用于打击虚假信息的技术，1.2亿美元将用于美国国际开发署（Usaid），以帮助活动家和独立媒体。 总的来说，1.5万亿美元的一揽子预算包括国防开支7 820亿美元，比前一年增加5.6％；另外73万美元用于资助美国的国家需求。 该措施包括为打击性别暴力的法律重新生效提供资金，该法律的英文缩写为 VAWA，几十年来，该法律一直为虐待和性虐待受害者的援助计划提供资金，并为他们提供在法院寻求正义的途径。 该法律的历史可以追溯到1994年，并定期得到国会的批准，直到保守党让它于2019年到期。 此外，还包括4亿美元用于低收入大学生的所谓佩尔助学金，还有10亿美元用于癌症研究和波多黎各社会计划的资金。首席 llb/ssa （视频）