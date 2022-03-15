公羊队冠军安德鲁·惠特沃思在美国橄榄球联盟 16 个赛季后退役

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体育写作》，3月15日，洛杉矶公羊队在超级碗LVI的美国橄榄球联盟冠军安德鲁·惠特沃思周二宣布在16个赛季后退役。 这位 40 岁的老人在社交网络上分享的信息是：“我是洛杉矶公羊队的球员安德鲁·惠特沃斯，今天我宣布退休。” 沃尔特·佩顿（Walter Payton）奖杯2021年赛季的获胜者，年度人物，他表彰了社区服务活动最出色的球员，他解释了他在公羊队度过职业生涯的最后一站。 他补充说：“五年前，他们告诉我，也许我的时间已经过去了，五年后，我对当时发生的事情发表了看法，在经历了 16 年的职业生涯之后，他们仍然问我你怎么能在这么高的水平上做到这一点。” 在 2006 年选秀第二轮中，孟加拉虎队以第 55 位选出的四次职业碗入围美国橄榄球联盟，辛辛那提一直持续到 2016 年。 2017年，路易斯安那州门罗队与洛杉矶公羊队签约，洛杉矶公羊队曾两次参加NFL冠军，2018年第三届超级碗输给了爱国者队 13-3，并在2022年击败了LVI版孟加拉虎队 23-20。 第 77 公羊队球衣的老板承认了他作为职业生涯纪念品所穿的最珍贵的衣服是什么。 “我想想这次旅行的样子以及所有和我在一起并支持我的人，我认为这确实是我最感受的；我不考虑奖杯，也不考虑冠军，我想的是人。” 自从他于2016年到达公羊队以来，安德鲁·惠特沃斯当选为球队队长，因为他的领导能力和为球队中最年轻的球员树立了榜样。 这位巡边员在告别中分享说：“在我在这里期间，我一直在寻找方法向他们展示如何变得更好，并在每个赛季以不同的标准将他们推向不同的卓越水平。” 在孟加拉虎队和公羊队的职业生涯中，该球员开始了235场比赛。40岁那年，他成为参加超级碗比赛的年龄最大的巡边员。首席 as/gb/sat