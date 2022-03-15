伊根·伯纳尔缺席后，Ineos 透露了环法自行车赛和 Giro d'Italia 的领导人

在近年来最好的竞争对手伊根 ·伯纳尔（Egan Bernal）缺席的情况下，Ineos Grenadiers车队瞥见了面对环法自行车赛的钥匙卡，如果他没有在加尚西帕坠毁，哥伦比亚人将参加环法自行车赛。

英国队队长@@ 罗德·埃林沃思（Rod Ellingwor th）报告说，他将在盛大回合中押注亚当·耶茨（Adam Yates）作为主角，尽管作为2021年著名签约者之一进入球队的车手并没有像预期的那样被解雇。例如，他没有参加上一届的 Vuelta a España，当时他在整体排名中名列前四。

尽管埃林沃思没有提到杰兰特·托马斯，但考虑到他的资历，计时赛阶段的技巧以及在山区时期的良好身体状况，他将成为环法自行车赛的另一位领导者已经不是什么秘密了。当然，最重要的是，他已经在2018年赢得了这场比赛，比伊根·伯纳尔（Egan Bernal）早一年。对他不利的是，从那以后，他一直没有眼花azz乱，有时是由于比赛中的事故，其他人可能适合他的年龄（35岁）。他最近的头衔是2021年罗曼迪巡回赛。

与哥伦比亚登山者一样，与耶茨对抗，尽管他在山上因爆炸性袭击而脱颖而出，但他并没有在时钟中发光。现在，好吧，在计时赛中，Ineos车队有经验丰富的车手，例如意大利 Filippo Ganna，该类别的双世界冠军，也是伊根的好朋友。

埃林沃思补充说：“Ganna的目标是首届计时赛和哥本哈根的第一件黄色球衣。”值得记住的是，环法自行车赛的第一天将从2022年版的丹麦开始。

至于丹尼尔·费利佩·马丁内斯（Daniel FelipeMartínez），该队的另一位优秀登山者，也许是目前最好的登山者，因为他在今年参加的两场世界巡回赛（Vuelta al Algarve和Paris-Nice）中名列前三，据推测，他将成为耶茨和托马斯的奢侈品群体。但是，他会寻求成为投诉警察课的队伍，这就是为什么他可以在2023年到达波拉汉斯格雅，在那里他将获得机会。

在今年的第一场大型赛事 Giro d'Italia 中，Ineos Grenadiers 选择赢得 maglia rosa 的冠军将是厄瓜多尔人理查德·卡拉帕斯，他是 2019 年这项赛事的冠军，也是东京奥运会自行车道类别的金牌。为了寻找这一壮举，他将由澳大利亚人 Richie Porte 和 2020 年获得第一名的英国人 Tao Geoghegan Hart 陪同。

“我们将继续与理查德·卡拉帕斯一起参加 Giro d'Italia。这场比赛非常适合理查德，这就是为什么他想专注于 Corsa Rosa 的原因，” 罗德·埃林沃思总结道。如果你赢了，这将是该队在本次比赛中的第四个在线冠军。

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