法新社体育对 21H00 GMT 的预测

-足球

欧洲比赛

巴黎：

欧冠第16轮周二比赛评论

（FBL 冠军联赛 Note-Central，550 字-已经播出）

照片

英国曼彻斯特：

评论欧冠曼联-马德里竞技16轮比赛

（Fbl 冠军联赛第八届 ENG ESP 注意，550 字-格林威治标准时间 23:00 左右）

照片

荷兰阿姆斯特丹：

评论 Ajax-Benfica 冠军联赛第 16 轮比赛

（FBL 冠军联赛第八届 NED BY Note，500 字-格林威治标准时间 23H00 前后）

照片

意大利都灵：

比利亚雷亚尔对阵尤文图斯的美好时光

比利亚雷亚尔将于周三前往都灵，寻求对阵尤文图斯的胜利，这将带领他们进入欧洲冠军联赛四分之一决赛，此前他们在拉塞拉米卡体育场的第一回合中获胜。

（FBL 冠军联赛第八届 ESP ITA 演示文稿，600 字-已经播出）

法国里尔：

蒂亚戈·席尔瓦的获胜赌注，切尔西坚如磐石

切尔西的巴西中后卫蒂亚戈·席尔瓦（Thiago Silva）现年37岁，是欧洲冠军联赛第二轮对阵里尔（格林威治标准时间20点；首回合2-0）的支柱之一。

By Frédéric HAPPE

（FBL 冠军联赛第八届 ENG FRA 演示文稿，600 字-已经播出）

照片

巴黎：

比利亚雷亚尔将创造对阵尤文图斯的历史，切尔西将在里尔确认

比利亚雷亚尔周三访问都灵，目标是获得欧洲冠军联赛四分之一决赛的历史性资格（首回合1-1），而卫冕大陆冠军切尔西则以斯坦福桥2-0领先优势前往里尔。

（Fbl 冠军联赛 ESP ENG ITA 计划，500 字-已经播出）

欧洲锦标赛：

西班牙巴塞罗那：

Spotify在接下来的四个赛季成为巴塞罗那足球俱乐部的新主要赞助商

周二，巴塞罗那宣布与流媒体音乐公司Spotify达成未来四年的赞助协议，取代日本电子商务巨头乐天。

（fbl ESP SWE 经济票据，585 个字-格林威治标准时间 21:15 左右）

南美解放者杯

布宜诺斯艾利斯

学生们在有需要的埃弗顿面前参加解放者的小组赛

四次获得解放者杯冠军的拉普拉塔大学生将在周三主办智利埃弗顿队时寻求确认他们进入大陆锦标赛的小组赛，智利埃弗顿队在第一回合以 1 比 0 击败访客。

（Fbl Libertadores 2022 年第三阶段 CHI ARG 埃弗顿学生演示文稿，470 个字-已传送）

假设：

奥林匹亚将努力战胜弗鲁米嫩塞并传给解放者团体

巴拉圭选手奥林匹亚将在本周三参加2022年解放者杯第三阶段的复赛中战胜巴西选手弗鲁米嫩塞，有资格进入小组赛。

（fbl Libertadores 2022 年第三阶段 PAR BRA Olimpia Fluminense 演示文稿，510 个字-已经传播）

蒙得维的亚：

周二评论美洲解放者杯第三阶段

（fbl 解放者 2022 年第三阶段摘要，500 字-格林尼治标准时间周三 03:00 左右）

瓜亚基尔：

评论巴塞罗那和阿美利卡·米内罗之间的南美解放者杯第三阶段第二回合

（Fbl Libertadores 2022 年第三阶段 ECU BRA 巴塞罗那 AmericaMG 注意，500 字-格林尼治标准时间周三凌晨 2 点半左右）

照片

南美杯

蒙得维的亚：

在乌拉圭南美系列赛中，River Plate 将尝试利用对阵利物浦的最小优势

乌拉圭人利物浦和河床队本周三将对峙，决定两人中的哪一个将以公开定义进入2022年南美杯小组赛，尽管 “darsenero” 在赢得第一回合1-0后略有优势。

（FBL 南美 2022 年第一阶段 URU 利物浦 RiverUru 演示文稿，450 字-已经播出）

利马：

以得分为使命，Sport Boys 在南美的秘鲁人决斗中接受 Ayacucho

本着得分的使命，Sport Boys本周三在利马接待阿亚库乔，这是秘鲁俱乐部在2022年南美杯第一阶段的回归赛中。

（FBL 南美 2022 年第一阶段 PER Ayacucho SportBoys 演示文稿，400 字-已经播出）

波哥大：

美国将回到 “DIM” 代表哥伦比亚参加南美团体

在他上次访问拉科鲁尼亚独立麦德林时，美国免于输掉几个进球，而且南美团体仍然可以触及。卡利的 “暗黑破坏神” 将在本周三寻求扭转该系列赛的部分2-1。

（FBL 南美 2022 年第一阶段 COL America 麦德林演讲，530 字-已播出）

基多：

2022 年在南美向 Mushuc Runa 发起政变的联盟

以2-0领先优势的厄瓜多尔基多联赛将于本周三在南美杯初期国家队之间的复赛中清算本土穆舒克·鲁纳。

（FBL 南美 2022 年第一阶段 ECU 联赛符文演示文稿，520 字-已播出）

蒙得维的亚：

评论周二的南美俱乐部杯第一阶段

（南美 FBL 2022 年第一阶段摘要，450 字-格林尼治标准时间周三 03:00 左右）

照片

秘鲁阿雷基帕：

评论秘鲁选手梅尔加和西恩西亚诺之间的南美杯第一阶段第二回合

（南美 FBL 2022 第一阶段 PER Melgar Cienciano Note，400 字-格林尼治标准时间周三凌晨 2 点 30 分左右）

照片

玻利维亚圣克鲁斯：

评论玻利维亚选手Oriente Petrolero和皇家帕里之间的南美杯第一阶段第二回合。

（南美 FBL 2022 第一阶段 BOL East Pari 注意，450 个字-周三格林威治标准时间 00H15 前后）

照片

加拉加斯：

评论委内瑞拉大都会队和梅里达大学生之间的南美杯第一阶段第二回合

（南美 FBL 2022 第一阶段 VEN Metropolanos Mérida Note，450 字-迈向周三格林威治标准时间 00H15）

假设：

评论巴拉圭将军卡瓦列罗和美洲太阳之间的南美杯第一阶段第二回合

（南美 FBL 2022 年第一阶段 PAR Caballero SolAmerica 注意，450 字-迈向周三格林威治标准时间 00H15）

照片

智利比尼亚德尔马：

评论智利人 Unión La Calera 和 Ñublense 之间的南美杯第一阶段第二回合

（南美 Fbl 2022 年第一阶段 CHI LaCalera Ñublense 注意，450 个字-格林尼治标准时间周三凌晨 2 点 30 分左右

康卡夫冠军联赛

危地马拉：

Comunicaciones 和纽约城足球俱乐部之间的 concacaf 冠军联赛四分之一决赛第二回合评论

（FBL 康卡夫联赛 2022 季度美国 GUA 注意，450 个字-迈向周三格林威治标准时间 02H00）

加拿大蒙特利尔：

克鲁兹·阿祖尔在低时段寻找对阵蒙特利尔的冠军联赛半决赛

墨西哥在本届康卡夫冠军联赛中的巨大希望克鲁兹·阿祖尔（Cruz Azul）希望在周三访问不知道今年胜利的蒙特利尔足球俱乐部时封锁半决赛的传球。

（FBL 2022 Concacaf 冠军联赛宿舍 MEX CAN，演示文稿，460 字-已播出）

照片

墨西哥：

Pumas 希望在 Concachampions 上实现对抗革命的壮举

墨西哥美洲狮队将在周三的2022年中北美洲及加勒比海联合会冠军联赛四分之一决赛的第二回合中寻求克服对美国新英格兰革命的沉重障碍。

（FBL 中北美及加勒比海联合会冠军联赛 2022 季度 MEX USA 演示文稿，500 字-已播出）

-网球

印第安维尔斯：

贝雷蒂尼在印第安维尔斯举手，哈勒普获得了四分之一决赛的第一张门票

为了追求他的第一个大师 1000 冠军，意大利选手罗伯托·贝雷蒂尼周二在印第安维尔斯晋级了 16 轮，他是继拉法·纳达尔之后的第二颗种子，而西蒙娜·哈勒普则获得了女子区的第一张门票。

作者：吉列尔莫·巴罗斯

（网球 IndianWells ATP WTA USA 摘要，680 个字-已经播出）

照片

-赛车运动

一级方程式

Sakhir，Catar：

Verstappen 和 Hamilton 之间的复赛或法拉利的觉醒；2022 年 F1 赛季开始

等待已经结束：在阿布扎比的壮观胜利三个月后，马克斯·维斯塔彭（Red Bull）周日在巴林开始争夺对手的第二个冠军头衔，寻求报复，刘易斯·汉密尔顿（梅赛德斯）和法拉利决心再次争夺头把交椅。

（Auto Mundial F1 演示文稿，800 字-已经播出）

信息图表照片

Recuadros：

。最后十位一级方程式赛车冠军和最成功的车手

。在一级方程式赛车中，2022年赛季创下了创纪录的23场大奖赛

。汉密尔顿和维斯塔彭在 2022 年 F1 赛季之前的记录

。领先车队之间的一次变动和两支队伍将在2022年重返F1

ma-iga-mcd-ol