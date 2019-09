"A veces cuando uno escucha que a la gente no le importan estas obras yo digo que no conocen las necesidades de la gente humilde y no saben lo que significa abrir una canilla y que salga agua potable o tener cloacas para más salud", señaló Frigerio en el acto en el que también participaron la secretaria de Infraestructura Urbana de la Nación, Marina Klemensiewicz; y el candidato a jefe comunal Marcelo Bermúdez.