En cambio, no creen, se dijo entre café y café cuando había terminado la exposición, que la última reunión entre el candidato del Frente de Todos y la misión del FMI haya desencadenado la reacción de esta semana. "El documento fue duro pero muy similar al de antes de las elecciones", indicaron y advirtieron que "técnicamente el desembolso del FMI no debería hacerse" aunque consideraron que "es una decisión política". La plata de las reservas no alcanza para los vencimientos que habrá hacia fin de año por lo que en Delphos Investiment aconsejan vender Letes y comprar bonos a más largo plazo.