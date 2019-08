Y continúo: "Opiné que no debían aumentar los derechos de exportación del trigo y que, si había necesidad de fiscales, se podía adecuar la retención de 4 $/TN de soja en razón de la devaluación sorpresiva reciente del 25 %. También dije que nuestro candidato Alberto Fernández no adelantó cambios en estos temas (declaraciones hechas en Rosario el 07/08/2019) hasta no conocer con exactitud el nivel de reservas del Banco Central, el valor del dólar y el de los precios internacionales de los granos, al 10/12, en caso de que le tocara asumir como Presidente de la Nación".