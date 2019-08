Precisamente al cumplirse 25 años de la Convención Nacional Constituyente, el sábado en Santa Fe hubo un acto y agasajo con la presencia de Mauricio Macri. Según Zulemita su padre no fue invitado mientras que Cristina Fernández, ex convencional constituyente, está de viaje en Cuba. Tampoco estuvo el ex presidente Eduardo Duhalde por lo que no hubo ex presidentes en la celebración. Raúl Alfonsín, firmante del Pacto de Olivos y Néstor Kirchner fueron también convencionales constituyentes aunque fue el radical el más recordado.