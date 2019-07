La actriz Verónica Perdomo, a 10 años del ACV: "Estoy muy orgullosa de la persona que era, y también de la que soy hoy"

Un ataque cerebral truncó una carrera artística en franco ascenso de quien por entonces tenía 32 años. Estuvo al borde de la muerte: cuando los médicos la reanimaron, tuvo una experiencia reveladora. "Me vi muerta ahí, en la camilla", cuenta. Debió aprender a hablar de nuevo, también a comer. Y en el proceso perdió a su padre y a su hermano. Por eso ahora disfruta cada momento. "No sé cuánto tiempo voy a tener de mi vida. Ya me abrieron la puerta", dice Verónica, brindando un testimonio conmovedor