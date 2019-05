En el lanzamiento de "Ser Fiscal, 10 años de historia" compartieron mesa Adrián Pérez, Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior y Juan Manuel Abal Medina, ex senador y ex jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner. Estuvieron además Sebastián Schimmel, Secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral; Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina; Claudio Cingolani, legislador porteño; Ricardo López Murphy, ex candidato a Presidente y ex ministro de Economía en la gestión de Fernando De la Rúa, y, entre otros, Guillermo Smith, presidente de la Asociación civil Democracia y Consenso.