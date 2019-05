Cuando el primer invitado llegó a Cañuelas ya en la cocina del salón del Polo Industrial humeaban las ollas con cazuela de pollo y sobre la extensa mesada preparaban bandejas con variedad de fiambres. Justo el más puntual no es intendente, aunque sí es candidato en Berazategui: Juan José Mussi que estuvo un poco alejado y molesto con el peronismo K en los últimos años y preservado como concejal y presidente del Concejo en su ciudad donde su hijo Patricio es intendente. Patricio en cambio no fue, le viene quitando el cuerpo a las tertulias partidarias desde que decidió concentrarse en la gestión tras años de actos K en la Casa Rosada y más ahora que no irá por la reelección.