El video que difundió Transporte muestra a Moyano y luego una sucesión de imágenes de obras, rutas y autopistas en todo el país, mientras en off se oye la voz del ministro Dieetrich: "Mientras me sostenga Macri yo puedo lograr todo. Y me va a sostener en la medida en que haga lo que tenga que hacer. Y lo que tenemos que hacer es dar estas peleas a muerte sabiendo que estamos cambiándole la vida a millones de argentinos".