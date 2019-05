Kent, que es muy popular en las redes sociales, también fue cuidadoso. "Me da mucho gusto compartir una mesa con Pasqualini" arrancó su discurso a la hora del postre y recordó que las fuerzas armadas británicas y argentinas comparten misiones como la de Chipre. "Estamos trabajando hombro con hombro", relató. No esquivó el tema que divide: "No negamos el pasado, no negamos el 82, pero estamos trabajando juntos y seguiremos en el camino de colaboración con ustedes" aseguró en referencia al reconocimiento de los soldados caídos en las islas y enterrados como NN.