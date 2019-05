El ex presidente de Colombia y ex presidente de la Unasur, Ernesto Samper, estuvo dos días en Buenos Aires. Vino a Argentina para dar una charla en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y aprovechó a visitar a la ex presidenta Cristina Kirchner en su departamento de Recoleta y para conversar con el ex canciller Jorge Taiana.